Il presente e il futuro di MV Agusta a EICMA 2019

MV Agusta ripresenta alla kermesse milanese che apre i battenti martedì 5 novembre con un importante carico di novità che farà sognare gli appassionati del marchio e non solo

Qualità, tecnologia, prestazioni. Ma anche celerità nella consegna dei ricambi e professionalità nell’assistenza. Ancora: sviluppo e affinamento della rete di concessionarie, per offrire ai clienti un servizio più puntuale, attento e scrupoloso. Sono queste le linee guida di MV Agusta per il presente e l’immediato futuro, lungo un percorso chiaramente delineato dall’amministratore delegato Timur Sardarov.

MV Agusta: tutte le novità di EICMA 2019

A rimarcare la determinazione e la concretezza nella definizione degli obiettivi per il 2020 c’è l’inizio della produzione in serie della Brutale 1000 RR, la naked quattro cilindri che è una vera Superbike Replica, naked. 208 cavalli di potenza massima, ciclistica evoluta, soluzioni aerodinamiche all’avanguardia, gestione elettronica votata a prestazioni e sicurezza: tutte queste caratteristiche fanno della nuova Brutale quattro cilindri la sintesi dell’eccellenza manifatturiera di MV Agusta. Raggiunta già oggi, grazie all’attenzione e agli investimenti dedicati a ricerca, progettazione e sviluppo. Dalle linee produttive alle concessionarie: Superveloce 800 Serie Oro e Superveloce 800 portano sulle strade il fascino senza tempo della storia MV Agusta, esaltato da linee seducenti, classiche e contemporanee allo stesso tempo. Motore e ciclistica sono eccellenze che proiettano la Superveloce 800 tra le sportive più dinamiche e affascinanti.



Bellezza e funzionalità, emozione e facilità di guida: Dragster 800 RR SCS e Brutale 800 RR SCS montano il rivoluzionario SCS 2.0 (Smart Clutch System), la frizione che si disinnesta senza toccare la leva. Una novità tecnica che permette di fermarsi e ripartire senza il fastidio di gestire la frizione stessa, ottenendo le migliori prestazioni dal motore tre cilindri in linea con albero motore controrotante. Tutto questo con soli 36 grammi di peso in più rispetto a una frizione tradizionale. La magia e tecnologia avanzata di ogni MV Agusta, a un prezzo più competitivo. Grazie alla razionalizzazione produttiva e all’efficienza ottenuta in fase di ingegnerizzazione, MV Agusta presenta la Gamma Rosso, composta da Brutale 800, Dragster 800 e Turismo Veloce 800. I modelli della Gamma Rosso si caratterizzano per la specifica colorazione e per la dotazione molto ricca, nonostante

l’abbassamento del prezzo rispetto a quelli da cui derivano.

Visione, tecnologia futuristica, dimensione onirica: sono questi i valori che hanno ispirato la realizzazione di un concept che verrà svelato in anteprima mondiale all’EICMA, anticipando il modello che entrerà in produzione nei prossimi mesi. Ispirato allo spirito irriverente delle competizioni americane di accelerazione, questo concept esalta le prestazioni della moto da cui deriva, proponendone una interpretazione mai così

ardita.