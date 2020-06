Il Tirolo chiude le strade alle moto troppo rumorose

Il Tirolo si adegua alle richieste degli abitanti e blocca le moto che emanano una rumorosità superiore ai 95 decibel in vigore. La multa per i trasgressori sarà di 220 euro

Da mercoledì 3 giugno, la circolazione tra le regioni sarà più semplice (anche se non tutti i governatori sono d’accordo) ma se avevate pensato di sfruttare i prossimi giorni, relativamente tranquilli, per un giro in moto sulle strade del Tirolo abbiamo una notizia che non vi farà piacere leggere: l’amministrazione locale, infatti, ha deciso di bloccare le moto che emettono una rumorosità superiore di 95 decibel. Questo per le proteste degli abitanti, stufi dall’inquinamento acustico prodotto dalle oltre 3.000 moto che in media passano al giorno in quella zona.

Tirolo: stop alle moto rumorose

Il sound del motore è una di quelle componenti puramente emozionali che fa battere il cuore di chi ama le moto. Non deve essere così per i rigidi burocrati del Tirole che, dal prossimo 10 giugno, hanno deciso di vietare il transito di quei mezzi che emanano una rumorosità superiore ai 95 decibel in vigore. Rilevatore alla mano, le moto condannate a restare in garage sono Aprilia V4 Tuono 1100 e RSV4 1100 Factory, BMW S 1000 RR, Ducati Hypermotard SP, Multistrada 1260, Diavel e SuperSport; Harley-Davidson Dyna Street Bob, FXDR 14, 1200 Custom e Sportster FortyEight; Kawasaki Z 900 e KTM 890 Duke.

Il divieto resterà in vigore fino al prossimo 31 ottobre 2020. Le strade interessate sono la B 198 Lechtalstraße, la B 199 Tannheimerstraße, la L 21 Berwang-Namloser Straße, la seconda parte della L 72 Hahntennjochstraße, la prima parte della 246 Hahntennjochstraße e la L 266 Bschlaber Straße. Il divieto vale sia per i motociclisti residenti nella zona e non. Se proprio vorrete sfidare le autorità locali, sappiate che la multa è di 220 euro e che la polizia locale potrà imporvi di tornare a casa.