Il Trentino dice sì al limite di 60 km/h per le moto

La provincia di Trenta sfida il limite a 60 km/h in alcuni tratti stradali. In altri il divieto vale per due e quattro ruote. Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti: "Si tratta di una sperimentazione"

È un’estate davvero complicata quella in corso per i motociclisti. In questo caso, però, la colpa non è del Covid-19 ma di alcune amministrazioni locali alquanto originali: dopo l’ordinanza che vieta alle moto troppo rumorose di percorrere i passi dolomitici, ecco la delibera della provincia di Trento che pone il limite di velocità a 60 km/h su alcuni tratti stradali.

Il Trentino frena le smanie dei centauri

Specifichiamo subito una cosa: la sicurezza, in particolare quando si parla di moto, è la prima cosa in ordine di importanza, ma l’ordinanza che arriva dalla provincia di Trento è davvero strana: da quelle parti, infatti, hanno vietato ai motociclisti di superare i 60 km/h in alcuni tratti della rete stradale. La normativa vale anche per gli altri veicoli, ma pare che questa decisione sia stata presa per limitare il numero di incidenti tra le due ruote, protagoniste di una vera e propria invasione del Trentino durante i mesi estivi. Non a caso il divieto, in talune aree, si applica solo alle moto.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha definito questa iniziativa una sperimentazione e le aree interessate sono i passi dolomitici, la strada del Bondone, la strada provinciale 3 del Monte Baldo, la statale 240 di Loppio e la val di Ledro, nel tratto della val d’Ampola fino all’inizio del centro abitati di Storo, nei comuni di Ledro e Storo, mentre per i soli motocicli le limitazioni varranno lungo la strada del Tonale e della Mendola, nel tratto compreso tra la fine del centro abitato di passo del Tonale fino all’inizio del centro abitato di Fucine, e sulla sp 31 del passo Manghen, nel tratto compreso tra l’inizio del passo e fino all’intersezione con la strada provinciale 232 di Fiemme, direzione Molina, nei comuni di Telve e Castello – Molina di Fiemme.