In giro per l’Europa con una bici elettrica alimentata da pannelli solari

Peter Helsen, 46enne belga, ha costruito una bici elettrica con dei pannelli fotovoltaici che forniscono 300 watt di energia, un’autonomia di 200 chilometri e perfino una valida protezione per la pioggia. Il primo test è stato decisamente impegnativo: 3.000 km in giro per l'Europa (con tappa in Italia)

Quando si parla di mobilità sostenibile o a impatto zero le soluzioni che ci arrivano da ogni parte del mondo sono per lo meno variegate. L’idea di Peter Helsen, 46enne belga, è da annoverare tra le più originali: questo signore, infatti, sta girando l’Europa con una bicicletta elettrica alimentata da pannelli solari.

Peter Helsen e la sua bici elettrica davvero speciale

Le bici elettriche stanno vivendo un vero e proprio boom commerciale, tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Tra chi la usa nel tempo libero e chi ha fatto di questo mezzo una professione, le ebike sono sulla bocca di tutti e tra i pochi aspetti positivi della pandemia c’è stata la rapida diffusione di un attrezzo che unisce praticità e divertimento. Come per altri prodotti a zero emissioni, il problema che spesso viene associato è la durata delle batterie. Peter Helsen ha trovato il modo di aggirare l’ostacolo. Questo ingegnoso signore belga di 46 anni ha avuto un’idea semplice ma non per questo banale: ha installato sopra la bicicletta, come se fossero una copertura, dei pannelli fotovoltaici in grado di produrre 300 watt di energia e avere un’autonomia di 200 chilometri.

Valori quasi da auto elettrica e col vantaggio che i pannelli fungono anche da protezione per la pioggia. E siamo certi che Helsen di acqua ne ha incontrata durante il test a cui ha sottoposto la sua personalissima bici: tre settimane di tour attraverso Belgio, Francia, Italia, Austria e Germania prima di fare ritorno a casa, per un totale di circa 3.000 chilometri, con una media di 200 chilometri coperti al giorno. Chissà che delle case produttrici non decidano di mutuare questa soluzione.