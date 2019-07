Harley Davidson Fat Boy, arriva la versione Lego

Il set Lego Creator Expert Harley Davidson sarà distribuito a partire dal mese agosto a un prezzo per l’Europa fissato a 94,99 euro

C’è un’età per tutto. O forse no. In realtà dipende molto dai punti di vista e dall’argomento. Perché se per guidare una motocicletta ci sono dei limiti di legge da rispettare, è altrettanto vero che non si è mai troppo piccoli per giocare coi Lego, soprattutto se l’azienda leader nelle costruzioni attraverso i celebri mattoncini dedica un nuovo prodotto dedicato alle due ruote.

In sella a una Harley Davidson grazie a Lego

In primavera si era sparsa la voce di una collezione Lego Creator dedicata al mondo delle ruote e in particolare ai principali brand motociclistici. Ora questa idea è diventata realtà: presto, infatti, sarà in vendita un nuovo kit Lego Creator Expert Harley Davidson, dedicato alla moto che ha segnato la storia delle due ruote non solo in America. Il set permetterà di ricostruire in scala una Fat Boy ricca di dettagli e particolari, comprese le molte parti cromate che, però, ragioni pratiche sono state colorate di grigio. Il modello è alto 20 cm, largo 18 cm, per 33 cm di lunghezza e comprende diversi accessori per divertire gli appassionati. Muovendo la ruota posteriore si potrà vedere il motore Milwaukee-Eight prendere vita con pistoni in movimento.

È possibile anche girare il manubrio, spingere la leva del cambio e quella del freno e abbassare il cavalletto della moto per “parcheggiarla” facilmente. È la fedele riproduzione della Fat Boy 2019 nella colorazione Wicked Red, con il logo Harley-Davidson sui due lati del serbatoio: un magnifico pezzo da collezione da esporre in casa, in ufficio o in qualsiasi luogo si voglia trovare l’ispirazione di guida. Il set Lego Creator Expert Harley Davidson sarà distribuito a partire dal mese agosto a un prezzo per l’Europa di 94,99 euro.

“Creare questa l’Harley-Davidson in mattoncini è stato incredibilmente eccitante” dichiara Mike Psiaki, Design Master di LEGO Group. “Il modello cattura fedelmente il design leggendario, l’ingegneria avanzata e l’attenzione ai dettagli di questa iconica moto, offrendo un’esperienza di costruzione coinvolgente e un oggetto da collezione unico per gli appassionati di Harley-Davidson e per i fan LEGO di tutte le età“.