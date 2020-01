Incendi in Australia: Jack Miller mette all’asta il suo casco

Jack Miller, pilota del team Ducati Pramac, ha messo all'asta il casco che sta usando dal 2018 per per raccogliere fondi per dare una mano nella crisi provocata dagli incendi

L’Australia sta letteralmente andando in fiamme. I molto incendi che hanno colpito lo stato stanno mettendo in serio pericolo tanto l’ecosistema quanto le persone e gli animali della zona. Sono tanti i personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport che si sono mobilitati per sensibilizzare l’opinione pubblica: tra questi c’è anche il pilota di Moto GP, Jack Miller.

Il casco di Jack Miller per aiutare l’Australia

Gli incendi che hanno colpito l’Australia hanno portato alla devastazione di più di 6 milioni di ettari di terra, alla distruzione di quasi 2mila case e hanno causato la morte di 25 persone e oltre 500 milioni di animali. Tra gli sportivi più attenti al problema c’è Jack Miller che è originario di Townsville, città del Nord dell’Australia. Il pilota del team Ducati Pramac ha messo all’asta il suo casco della stagione 2018 per raccogliere fondi per la crisi provocata dagli incendi. “Sto mettendo all’asta il mio casco usato in MotoGP dal 2018 per raccogliere fondi per la crisi degli incendi che si sta verificando proprio ora a casa – si legge sul suo profilo Instagram -. L’asta è aperta in tutto il mondo fino a venerdì alle 17. Posso spedire il casco autografato ovunque“.