Iron Annie, la BMW R18 ispirata alla storia dell’aviazione

La moto ha i punti di contatto col mondo aeronautico. L'assetto è stato spostato indietro per sottolineare la forma aerodinamica. La BMW R 18 Iron Annie riceverà l'approvazione per l'utilizzo stradale e rimarrà un modello unico

La storia dell’aviazione applicata su due ruote e non qualsiasi: si tratta della BMW R18 Iron Annie, esemplare realizzato da un preparatore svizzero che ha realizzato per un cliente ispirato al Junker Ju 52, il leggendario aereo trimotore originario degli anni Trenta.

BMW R18 Iron Annie: le caratteristiche di un esemplare unico

È stato proprio questo aereo a ispirare un cliente del partner BMW VTR Motorrad AG e VTR Customs a Schmerikon, in Svizzera, a creare una versione personalizzata molto speciale della BMW R 18. Anni prima, il designer aveva già fatto costruire una R nineT sempre utilizzando elementi in stile aeronautico. Ora ci ha riprovato con questa esemplare, la BMW R18 Iron Annie che evoca il mondo degli aerei con il quadrante del tachimetro integrato nel serbatoio, che vuole ricordare i vecchi strumenti della cabina di pilotaggio; i pannelli di accesso con chiusure a sgancio rapido, come quelli che si trovano su molti aerei; i pannelli in alluminio ondulato del Ju 52 e la verniciatura in combinazione di colori “Iron Annie” in grigio e nero.

Il punto di partenza del progetto di personalizzazione è stata una BMW R 18 First Editio, il cui motore è stato rimosso e verniciato di nero, come tutte le parti cromate e gli steli della forcella hanno ricevuto un rivestimento nero DLC (Diamond Like Carbon). La forcella più corta di sentite centimetri e l’ammortizzatore Wilbers regolabile in altezza son serviti “Per far sembrare la moto più piccola e conferirle un aspetto più filigranato tra le ruote, avevamo grandi ruote da 18 e 21 pollici realizzate da Kineo“, come sottolinea Daniel Weidmann, proprietario e amministratore delegato di VTR Motorrad e VTR Customs. Come ulteriore trattamento tecnico, sono state montate pompe HC3 in stile racing di Magura al posto dei raccordi freno e frizione R 18 standard. Anche il quadrante del tachimetro è stato personalizzato e arricchito con una lancetta appositamente realizzata dall’orologiaio Zeitzone di Zurigo.

“Una delle grandi sfide con la BMW R18 Iron Annie è stata la replica delle alette di raffreddamento nell’area dei silenziatori posteriori. Modellare queste parti in raggi paralleli e belli e allo stesso tempo fissarle armoniosamente ha richiesto una serie di tentativi – ha aggiunto Weidmann -. Ciò ha richiesto innumerevoli ore di lavoro, poiché il serbatoio del carburante, la coda, i pannelli laterali e la cabina di pilotaggio sono stati modellati ad arte in lamiera di alluminio per rievocare la tradizionale costruzione aeronautica in metallo e ci è quasi dispiaciuto doverle riverniciare. Tuttavia, siamo estremamente soddisfatti del risultato perché laR18 Iron Annie si differenzia ancora di più dalla nostra ben noto Spitfire, anch’esso progettato in stile aeronautico“.