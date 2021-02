Jawa 42, la café racer che viene da oriente

Jawa 42 è dotata di un motore monocilindrico da 293 cc a quattro tempi con raffreddamento a liquido che lavora con un cambio a sei marce ed min grado di erogare una potenza massima di 27,3 cavalli. Per ora è disponibile, oltre che in India, anche in Germania e Repubblica Ceca

Il mondo delle moto classic sta vivendo un periodo di estrema vitalità e nel mercato non ci sono solo i grandi marchi a sfidarsi su questo terreno. Sono sempre, infatti, i produttori orientali che si cimentano in questo particolare settore con modelli di piccola cilindrata ma dall’estetica accattivante.

Jawa 42: le caratteristiche

Jawa è tra questi e dopo avere presentato 12 mesi fa la Forty-Two, rilancia la propria presenza ufficializzando l’uscita della Jawa 42, vale a dire la sorella con abiti da café racer. Una veste non così strana per un brand nato nel 1929 in Repubblica Ceca e che, dopo svariate peripezia, ha rivisto la luce nel 2016 grazie ai capitali orientali di Mahindra. La moto, con peso è dichiarato in 173 kg, è dotata di un monocilindrico da 293 cc a quattro tempi con raffreddamento a liquido che lavora con un cambio a sei marce ed min grado di erogare una potenza massima di 27,3 cavalli e una coppia massima di 26,9 Nm.

A livello estetico spicca il faro tonfo anteriore dotato di griglia protettiva su cui è applicato anche un piccolo cupolino trasparente. La coppia di specchietti retrovisori è attaccata al manubrio con i soliti sostegni, ma alle estremità delle manopole, un tocco di ricercatezza quasi inaspettato. Il quadro strumenti analogico in stile “old school”, in linea col look complessivo della moto, così come il telaio nero (che la casa dichiara essere stato rinforzato) al posto delle abbondanti cromature che di solito campeggiano su modelli come questo. I cerchi sono in lega anch’essi di colore nero da 18 e 17 pollici con pneumatici ora tubeless che presentano un inserto bianco e la scritta Classic Legends 42.

Jawa 42: colori e prezzo

Jawa 42 è disponibile nelle colorazioni rosso, nero e bianco con dettagli sul serbatoio e sulla fiancata. Sul mercato indiano è proposta a una cifra pari a circa 2.000 euro. Per ora in Europa è disponibile solo in Germania e Repubblica Ceca, chissà se e quando la vedremo in Italia.