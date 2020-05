Jonway si fai in due con gli scooter elettrici MJS-E e MJS-E Sport

Jonway MJS-E e il nuovissimo Jonway MJS-E Sport, grazie a un motore in grado di erogare una potenza massima di 10,0 kW e a una batteria da 72V e 85Ah / 6,7 kWh, assicurano prestazioni elevate, garantendo una velocità massima di 110 km/h e 130 km/h e un’autonomia, rispettivamente, di 150 km e 110 km, con una unica ricarica al costo di circa 1,7 euro

Italy2Volt, importatore e distributore in esclusiva per Italia di Jonway, continua nel suo piano di sviluppo della mobilità elettrica, e si prepara ad allargare la gamma MJS-E, lanciando il prossimo Luglio due nuovi modelli, il rinnovato Jonway MJS-E e il nuovissimo Jonway MJS-E Sport, pensati, nel rispetto dei loro concetti di prestazioni, autonomia e comodità per una mobilità urbana ed extraurbana sostenibile.

Jonway MJS-E e MJS-E Sport: le caratteristiche

Jonway MJS-E e il nuovissimo Jonway MJS-E Sport, grazie a un motore in grado di erogare una potenza massima di 10,0 kW (18,7 kW per la versione Sport) e a una batteria da 72V e 85Ah / 6,7 kWh, assicurano prestazioni elevate, garantendo una velocità massima di 110 km/h e 130 km/h e un’autonomia, rispettivamente, di 150 km e 110 km, con una unica ricarica al costo di circa 1,7 euro. Insieme a una estrema comodità, assicurata dalla lunga sella e da ruote da 14″, Jonway MJS-E e Jonway MJS-E Sport permettono ai rider un piacere di guida e mobilità su due ruote, in grado di garantire, sia la sostenibilità ambientale, sia una maggiore velocità di percorrenza e un minore impatto sul traffico cittadino e negli spostamenti a medio raggio. Tra le caratteristiche di questo due modelli non possiamo non citare il cruscotto digitale elettronico, l’ampio vano sottosella, vani porta oggetti con presa 12V e il comodo telecomando che con un semplice tasto consente di accendere lo scooter senza utilizzare la chiave.Gli scooter elettrici di Taizhou sono equipaggiati con fari 100% full led, freni a disco idraulici su ruote da 14″ e un sistema di frenata combinata (CBS), collegato a un sistema di recupero di energia in frenata o percorrenza strade in discesa.

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare Jonway tra i nostri brand – ha detto Diego Gajani, Amministratore Delegato di Italy2Volt, startup lombarda che opera quale importatore e distributore esclusivo per l’Italia attraverso tre brand di scooter elettrici made in China -. Il grande passo avanti fatto dal Gruppo di Taizhou sia a livello di certificazioni sia a livello di offerta di mobilità elettrica è significativo. Siamo quindi felici, nel nostro piccolo, di poter contribuire in questo inizio di fase 2 dell’emergenza Covid-19, in ambito spostamenti, a una mobilità su due ruote che permetta contemporaneamente il distanziamento sociale e la sostenibilità ambientale“.

Jonway MJS-E e MJS-E Sport: quanto costano

Jonway MJS-E e MJS-E Sport sono disponili nelle colorazioni nero e bianco, e prezzi che partono dai 6.699 euro della versione MJS-E ai 7.299 euro dell’allestimento Sport, franco concessionario. Per l’acquisto di entrambi i modelli, disponibili da Luglio presso i dealer della rete Italy2Volt, sarà possibile fruire per tutto il 2020 dell’eco-bonus che prevede uno sconto del 30% sul prezzo di listino, con un tetto massimo di 3.000 Euro.