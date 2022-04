Justin Bieber X Vespa: il modello speciale firmato dalla star canadese

Il famoso cantante canadese ha collaborato con Piaggio per realizzare una versione speciale della Vespa colorata interamente di bianco

Sono serviti cinque mesi per dare concretezza alla collaborazione iniziata lo scorso dicembre… ma ne è valsa la pena! Come accaduto con altre star internazionali, quest’anno il marchio Piaggio ha stretto accordi con un altro cantante molto famoso, vale a dire quel Justin Bieber che oggi è l’idolo delle teenagers e di tutti coloro che amano la musica pop commerciale. Il risultato? Uno specialissimo modello di Vespa Sprint colorato interamente di bianco, dalla sella alle manopole fino ai raggi dei cerchi (da 12”) per uno stile assolutamente pulito ed essenziale.

Tono su tono sono il logo del marchio italiano e le fiamme disegnate sulla scocca dello scooter, vera e propria firma che il cantante canadese ha definito nel nome della collaborazione denominata “Justin Bieber X Vespa“. Disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc, questa Vespa Sprint è caratterizzata dai fari Full LED, dal display TFT del cruscotto e da una linea accessori dedicata con borsa, guanti e casco, che rappresentano “la spinta creativa, il dinamismo e la vitalità della Casa tricolore“.

“La prima volta che ho guidato una Vespa è stato da qualche parte in Europa, probabilmente a Londra o a Parigi – questo il commento di Justin Bieber nel momento di esprimere le sue sensazioni sul suo modello di Vespa Sprint – Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l’incredibile sensazione di libertà… è stato divertente. Amo Vespa e collaborare con un brand così iconico è davvero cool. Avere la possibilità di esprimere me stesso, che sia attraverso l’arte, la musica, le immagini o l’estetica, creando qualcosa dal nulla, è una parte di me. Perché l’obiettivo, nella creazione e nel design, è sempre quello di dare il tuo tocco personale alle cose“.