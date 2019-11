Kawasaki cala il tris per l’edizione 2019 d EICMA

Kawasaki porta a EICMA tra modelli chiave della propria gamma profondamente riviste: Ninja 1000SX, Z650 e Z900

Tre novità per affermare la propria presenza nel settore delle naked ma anche delle sportive veloci: con questo programma Kawasaki si appresta ad affrontare l’edizione 2019 di EICMA.

Le novità Kawasaki a EICMA 2019

Il 2020 segna l’arrivo della quarta generazione della Kawasaki Ninja 1000SX, vale a dire la declinazione della Verdona della sportiva da turismo. La nuova versione si presenta con emissioni più contenute ma con le stesse grandi prestazioni, che fanno il paio con uno stile più sportivo e più dinamico grazie anche a uno scarico bellissimo e alle luci a LED (sia all’anteriore che al posteriore) che conferiscono grande carattere. La seduta di passeggero e pilota sono più comoderà questa è solo una delle migliorie introdotte. Sulla nuova Ninja 1000SX spiccano l’Electronic Cruise Control, il Quick Shifter, nuove modalità di guida integrate e il quadro strumentazione a colori TFT interamente digitale da 10,9 centimetri con connettività per smartphone. questo raffinato Sport Tourer più attraente che mai. I pneumatici sono Dunlop Roadsport Sportmax 2.

Realizzata utilizzando l’esclusiva filosofia Sugomi di Kawasaki – che abbina ogni plus ingegneristico a un plus di stile – la Z650 è proprio a metà della famiglia che va da 125 cc fino a 1000 cc. Progettata pensando ai possessori di patente A2, la Z650 con il suo profilo stretto e il motore morbido è un ottimo modo per approcciarsi ai modelli Z di cilindrata superiore. Per il 2020, la Z si rinnova con uno schermo TFT a colori multifunzione con uno schermo da 10,9 centimetri che sostituisce il quadrante digitale precedente (ora c’è anche la connettività Bluetooth per dialogare con lo smartphone). Inoltre ora c’è l’illuminazione a LED anteriore e posteriore e gli pneumatici Dunlop Sportmax Roadsport 2 di serie. L’associazione tra Bluetooth e telefono avviene tramite l’app Rideology di Kawasaki, che permette di accedere a funzioni come le informazioni sul percorso GPS, sui servizi programmati oltre a tutte le normali notifiche.

Nella nuova Kawasaki Z900 compare il nuovo schermo TFT a colori, la connettività smartphone Bluetooth, l’illuminazione a LED, ma, aspetto d anon sottovalutare, la moto ha emissioni più più contenute. La moto è disponibile in due versioni per il 2020: una da 125 CV e una depotenziata da 95 CV. L’esperienza in sella si è fatta più facile grazie al controllo di trazione KTRC di Kawasaki e la possibilità di scegliere tra quattro diverse modalità di guida e due modalità di potenza. Sullo schermo TFT multifunzione vengono visualizzate tante informazioni sul veicolo come il carburante rimanente, la distanza percorsa e il programma di manutenzione-