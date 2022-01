Kawasaki festeggia i 50 anni della famiglia Z con quattro modelli celebrativi

Le quattro moto permetto a Kawasaki di fornire un’ampia possibilità di scelta a tutti gli amanti di questa famiglia a due ruote che è ormai leggenda

Cinquant’anni di vita sono un traguardo davvero notevole, soprattuto se ci riferiamo al mondo delle moto. Kawasaki festeggia il mezzo secolo della famiglia Z con quattro modelli celebrativi Z50th che vogliono omaggiare tutto il fascino di una serie nata nel 1972 con la Super Four Z1.

Kawasaki Z50th: un poker di gioielli

La famiglia Z è forse una delle più fortunate nel mondo delle due ruote e nel corso degli anni sono tantissimi i fan di questo particolare segmento di casa Kawasaki caratterizzato da design aggressivo abbinato a una guida dinamica e reattiva. L’edizione per il 50th anniversario della Supernaked Z900 si fregia della colorazione Firecracker Red della Z1100GP, il modello Z raffreddato ad aria che ha dominato gli anni ’80. Questa tonalità di rosso, presente anche sulla leggendaria GPZ900R, era il colore distintivo di Kawasaki per l’epoca. Un ulteriore tocco di classe sono gli steli della forcella rifiniti in oro mentre il telaio è nero lucido. In questa colorazione, il modello Z900 Z50th sarà disponibile sia a piena potenza che in versione A2 da 70 kW. La dotazione di Z900 include una strumentazione a colori TFT con connettività per smartphone, riding mode integrati, il controllo di trazione KTRC, il power mode (Full/Low) ed ovviamente un sistema di illuminazione totalmente full LED.

La Z650, grazie al suo telaio compatto e al suo reattivo motore bicilindrico parallelo, è una delle moto preferite da tutti i motociclisti, a prescindere dal loro livello di guida. Grazie ai fari full LED e display TFT con connettività per smartphone, Z650 stimola i sensi del motociclista ad ogni uscita in moto. La vivida vernice rossa è stata appositamente creata per questo modello anniversario, rendendo il suo stile Supernaked Z ancora più sorprendente. I riflessi blu scuro e argento accentuano il rosso e, come per i modelli dell’epoca, l’emblema “Z” ed il logo Kawasaki sono rifiniti in oro, distinguendosi ulteriormente dalla sua controparte standard. A completare questo piccolo capolavoro ci sono cerchi color rosso, con dettagli argentati, la sella realizzata in un pellame speciale e il logo celebrativo “Z 50th” presente sul parafango anteriore.

Ampliando i confini della scena Retro Sport, Kawasaki è tornata alle radici del marchio Z, scegliendo l’iconico motivo “Fireball” dell’originale Z1 per le edizioni 50th anniversario dei modelli retrò sport Z900RS e Z650RS. Per questi modelli è stato sviluppato uno speciale processo di verniciatura, i colori caramellati del serbatoio e della carrozzeria sono applicati a strati per far risaltare una texture profonda e lucida che mostri così la bellezza intrinseca di queste motociclette. A complemento della ricca colorazione, i telai di entrambe sono rifiniti in nero lucido e vedono l’utilizzo di un pellame speciale per la realizzazione della sella, con trama e cuciture ben distinte rispetto quelle presenti sui modelli standard. Entrambe le moto sono dotate di cerchi color oro ed emblemi “Double Overhead Camshaft” che ricordano il passato e mostrano con orgoglio il logo “Z 50th” sulla parte superiore del serbatoio. Inoltre, i coperchi laterali della Z900RS presentano l’emblema “DOHC”.