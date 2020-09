Kawasaki, nuove colorazioni in arrivo per il 2021

In casa Kawasaki hanno deciso di dare un colpo di pennello per il 2021 sono in arrivo nuove livree per tre modelli essenziali del catalogo come Z900, la Vulcan S e la Ninja 1000SX

Si dice che un cambio di look sia il modo migliore per dare un taglio al passato. In Kawasaki devono avere pensato la stessa cosa visto che per il 2021 è in arrivo una vera e propria rivoluzione sotto l’aspetto delle livree di alcuni modelli fondamentali della Casa.

Kawasaki si rifà il look per il nuovo anno

In casa Kawasaki hanno deciso di dare un colpo di pennello per il 2021 sono in arrivo nuove livree per la Z900, la Vulcan S e la Ninja 1000SX. La naked sarà disponibile nelle colorazioni Metallic Spark Black Red e Metallic Flat Spark Black Green, ma anche nella combinazione Pearl Blizzard White/Metallic Spark Black. Nuove colorazioni sono in arrivo anche per la versione Performance, caratterizzata da cupolino fumè maggiorato, para-serbatoio in gel, copri-sella in tinta e il prestazionale terminale Akrapovic rifinito in fibra di carbonio dal tipico suono sportivo.

Vulcan S, la cruiser compatta di Kawasaki dotata di motore bicilindrico parallelo in linea da 649 cm3 da 60 CV, arriverà per il nuovo anno in tre nuove colorazioni: Metallic Spark Black, Metallic Flat Raw Graystone o Ebony. Last but not least. la Ninja 1000 SX in versione 2021 (che coincide con la quinta generazione del modello) sarà a sua volta disponibile in tre nuove colorazioni con la Tourer arricchita dal set di valigie rigide integrate e abbinate e parabbrezza maggiorato.