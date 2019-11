Kawasaki sempre più verde: arriva la prima moto elettirica di Akashi

La prima moto elettrica Kawasaki si ispirerà alle medie di casa: avrà una potenza intorno ai 30 CV e cambio a quattro marce. L'autonomia sarà di circa 100 km

Kawasaki ha portato a EICMA 2019 ben sei novità, ma come annunciato dal presidente Yuji Horiuchi il futuro della “verdona” sarà… green! Non solo per una questione cromatica, ma per il fatto che il brand nipponico sta puntando forte sullo viluppo di una moto elettrica.

La prima moto elettrica Kawasaki: ecco come sarà

A onor del vero, va sottolineato che già da diverso tempo Kawasaki sta lavorano alla realizzazione di una moto elettrica, ma ora importanti conferme in questa direzione sono arrivate direttamente dai vertici aziendali. La Kawasaki elettriche arriverà sarà di media cilindrata e avrà una potenza intorno ai 30 CV e cambio a quattro marce, una soluzione ideale per sfruttare la spinta e l’elasticità dei motori senza emissioni. Il modello di riferimento sarà la Ninja 650 con cui potrebbe condividere sospensioni e impianto frenante.

Il peso complessivo sarà di 219 kg e l’autonomia di circa 100 km. Non tantissimi in effetti, ma il fatto di poterla ricaricare nella presa di casa è un plus notevole. : per ricaricarla basterà collegarla all’impianto domestico. “Durante le prove su strada ci siamo concentrati molto sulla sensazione di guida, combinando l’erogazione di un motore elettrico con la possibilità di usare il cambio. Il risultato è una moto che offre un’ottima sensazione di guida“, ha dichiarato Yuji Horiuchi. Tutto tace sul fronte dei tempi di realizzazione e del prezzo, ma chi sposa la filosofia dei veicoli elettrici accetta in partenza il fatto di dover mettere un extra budget.