Kawasaki: si lavora a una moto ibrida?

Alcuni bozzetti diffusi in rete mostrano il progetto di un motore composto da una unità termica e una elettrica che dovrebbero lavorare in contemporanea con la seconda che aiuterà la prima ad avere più coppia e più spinta

C’ un’evidente voglia di novità in casa Kawasaki e lo si capisce ancora di più da alcuni bozzetti apparsi in rete che svelano le prima caratteristiche di un nuovo progetto del brand nipponico, al lavoro su una nuovo moto ibrida.

Kawasaki: il futuro è ibrido

Nel mondo delle auto sono sempre più importanti i passi fatto nello sviluppo dei propulsori alternativi e ibridi. Applicare le stesse soluzioni alle due ruote non è sempre possibile, ma le varie case costruttici non stanno certo a guardare. Chi è alla ricerca di soluzioni sempre nuove è Kawasaki e proprio da lì sono arrivate, in passato alcune idee originali. Ora l’azienda giapponese sta lavorando a una moto con motore ibrido. Da Akashi, infatti, sono trapelati degli schemi su possibili soluzioni tecniche da adottare sui modelli del futuro.

In questo caso si tratta di un motore ibrido che dovrebbe unire un’unita termina a una elettrica con una batteria che dovrebbe trovare posto sotto la sella, con una porzione di telaio, quindi, appositamente studiata per contenerla. Le due unità dovrebbero lavorare in contemporanea con la batteria che andrà in auto del motore termico quando occorrerà avere più coppia e più accelerazione. Detto questo, è ancora presto per dire quando questo tipo di soluzione verrà effettivamente messa in pratica, anche perché dal quartier generale di Akashi non filtra molto di più, ma la nostra curiosità è tanta e speriamo di potervi dare presto nuovi dettagli.