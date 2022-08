Kawasaki svela le prime novità del 2023

La casa nipponica ha scelto gli Stati Uniti, il Giappone e l’Indonesia per presentare le nuove colorazioni di Z900RS, Z900RS Cafe, W800 e Ninja ZX-10R

Sarà un 2023 molto interessante quello in casa Kawasaki. La casa giapponese, infatti, si appresta a lanciare diverse novità e per annunciarle ha scelto di puntare su tre mercati molto diversi: Stati Uniti, Giappone e Indonesia.

Le novità 2023 in casa Kawasaki

Estate tempo di vacanza, ma non per tutti. In Kawasaki hanno scelto questo momento per presentare alcune importanti novità che animeranno il 2023. La filiale nordamericana della casa nipponica, infatti, ha già inserito nel proprio listino i nuovi modelli della Z900RS e della Z900RS Cafe le cui colorazioni sono state aggiornate (non sono, invece, attese variazioni per il motore e per la ciclistica). Il primo modello sarà disponibile nella nuova tinta bicolore Metallic Diablo Black/Metallic Imperial Red al prezzo base di circa 11.750 euro. La versione Z900RS Cafe 2023, è disponibile nell’unica tinta Metallic Diablo Black a 12.399 dollari e costerà circa 12.200 euro.

Attraversando l’oceano si va in Giappone dove Kawasaki ha annunciato le nuove colorazioni per la serie W800 che ha festeggiato i 50 anni dall’arrivo della W1, ovvero la prima moto a quattro tempi Kawasaki ispirata alle moto inglesi che all’epoca andavano per la maggiore, e in particolare alla BSA A-10. La versione W800 standard (disponibile nelle colorazioni Metallic Slate Blue e Metallic Diablo Black) sarà in vendita dal 10 agosto al prezzo equivalente di 8.750 euro, mentre le versione W800 Street e W800 Cafe saranno nelle concessionarie nipponiche a partire dal 15 settembre al prezzo rispettivamente di 8.270 e 9.070 euro. La versione W800 Street viene proposta nella nuova colorazione Pearl Storm Grey abbinato a una nuova grafica con banda argento sul serbatoio e con filetti dello stesso colore sulle fiancatine laterali. I parafanghi sono in tinta con la carrozzeria e soprattutto all’avantreno c’è un cerchio da 18 pollici, sempre a raggi, invece che da 19. La W800 Cafe sarà disponibile nella nuova tinta Ebony, con filo dorato sul serbatoio appena sopra alla grafica ripresa dalla bandiera a scacchi.

L’Indonesia, invece, è il paese scelto per presentare le novità della Ninja ZX-10R KRT Edition 2023. La supersportiva è disponibile con grafica KRT e una maggiore prevalenza del verde lime Kawasaki, col bianco quasi del tutto sparito rispetto a prima. Vedremo tra qualche mese se queste colorazioni saranno disponibili anche in Europa.