Kawasaki Z H2: nel 2021 arriva anche la versione SE

Kawasaki Supercharged Z H2 SE arriverà nel 2021 con una nuova veste grafica e con un pacchetto elettronico di moto d'alta gamma, con tante funzioni utili per gestire al meglio i 200 CV di questa naked dalle grandi prestazioni

Kawasaki Z H2 è già pronta a rinnovarsi e nel 2021 uscirà la versione SE che porterà in dote diverse novità a livello stilistico e tecnico, dando così ulteriore slancio alla super naked giapponese.

Kawasaki Supercharged Z H2 SE: le caratteristiche

Sono tante le novità che caratterizzano al Kawasaki Supercharged Z H2 SE nella sua versione 2021. La naked con motore sovralimentato della casa giapponese, presentata nemmeno un anno fa al Las Vegas Motor Speedway, avrà una grafica tutta nuova così come lo sarà la verniciatura. Il pacchetto elettronico è di primissima fascia e comprendere cruise control, riding modes (che si collega al Traction control sportivo KTRCS), power modes, traction & launch control, up/down quick shifter, Cornering Management Function, launch control and Intelligent anti-lock Brake System che fa affidamento sulle nuove pinze Brembo Stylema per un’incredibile potenza di arresto. Insomma, tutto quello che serve per gestire al meglio una moto che dietro alle sue linee semplici (ma curate) nasconde un motore 4 cilindri in linea da 998 cc capace di erogare 200 CV di potenza massima.

Il comfort di guida sarà garantito dalla tecnologia Skyhook di Showa che gestisce il comportamento della forcella Showa SFF-CA con smorzamento elettronico e dell’ammortizzatore posteriore high-spec BFRC lite. Skyhook regola elettronicamente lo smorzamento con un tempo di reazione di un millisecondo, adattandosi alla velocità del veicolo e alla velocità della corsa delle sospensioni per mantenere il corpo moto in un assetto costante, mentre le ruote e le sospensioni seguono gli avvallamenti della strada. La fanaleria della Kawasaki Supercharged Z H2 SE p completamente a LED e il dashboard è composto da uno schermo TFT dotato di Bluetooth che consente la connessione con lo smartphone del motociclista grazie all’app Rideology di Kawasaki (scaricabile gratuitamente).