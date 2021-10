Kawasaki Z1: cinquant’anni di vita racchiusi in un calendario

Il calendario Z900.us 2022 è stampato su carta patinata di alta qualità nel formato 29,7 x 42 centimetri e viene venduto, esclusivamente online, al prezzo di 25 euro

Si scrive Kawasaki Z1, si legge super classico delle due ruote. Questo modello, infatti, è uno dei più iconografici del mondo delle moto: nata nel 1972 come prima muscle bike nipponica, ha segnato un vero e proprio punto di svolta nella storia del brand, dando il via alla fortunata serie di “Z”. L’anno prossimo ricorderà il cinquantesimo anniversario e nell’attesa arriva una sorpresa.

Z900.us 2022: un nuovo calendario firmato Kawasaki

Su Z900.us, il negozio di accessori leader a livello mondiale per i proprietari e gli appassionati di queste affascinanti moto, è disponibile il calendario Z900.us 2022 fresco di stampa. Tutte le 13 pagine di cui è composto presentano foto emozionanti tra cui esempi di restaurati eseguiti magistralmente e modelli personalizzati. Graeme Crosby, vicecampione del mondo nella classe 500 cc nel 1982, è stato immortalato su una Kawasaki KZ 1000 recentemente ricostruita e migliorata con elementi speciali come un sistema di sospensioni moderno e performante. È raffigurato fianco a fianco con una Z1, anch’essa amorevolmente restaurata da Croz, come è stata chiamata la leggenda del Grand Prix.

Il calendario Z900.us 2022 è stampato su carta patinata di alta qualità nel formato 29,7 x 42 centimetri e viene venduto, esclusivamente online, al prezzo di 25 euro.