Kawasaki Z650 e Ninja 650: tutte le novità per il 2023

Kawasaki Z650 e Ninja 650 MY 2023 saranno dotate di impianto luci Full LED, Nuove colorazioni, una chiave rivista e soprattutto del controllo di trazione KTRC, disinseribile oppure settabile su due livelli

Il 2023 non è così lontano e il nuovo anno porterà con sé tante novità anche nel mondo delle due ruote. In Kawasaki stanno preparando una serie di aggiornamenti che fanno felici gli amanti dei modelli Z650 e Ninja 650. Vediamoli insieme.

Kawasaki: tutte le novità su Z650 e Ninja 650 per il 2023

Kawasaki Z650 e Ninja 650 si appestano a subire una mini rivoluzione che le renderanno ancora più appetibili. Iniziamo dall’impianto luci. Nel 2023, infatti, questi due modelli saranno dotati di luci Full LED (compresi gli indicatori di direzione). La sicurezza è un tema sempre attuale e così in Giappone hanno deciso di introdurre il controllo di trazione KTRC, disinseribile oppure settabile su due livelli: al primo il sistema aiuta la gestione della perdita di aderenza, pur permettendo la normale guida tra le curve, mentre al secondo l’intervento il controllo di trazione è più più presente e si adatta a condizioni di guida più impegnative, come ad esempio in presenza di strade bagnate o dal fondo irregolare. Z650 e Ninja 650 saranno proposte in nuove colorazioni: la Z650 è disponibile in Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black, Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray e Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony, mentre la Ninja 650 in Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony e Lime Green/Ebony.

Non cambia, invece, la scelta del propulsore che resta l’apprezzato bicilindrico parallelo da 649 cc capace di 68 CV a 8.000 giri/min e 64 Nm a 6.700 giri con frizione antisaltellamento (ma c’è anche la versione 35 kW patente A2). confermati anche il telaio a traliccio di tipo tubolare e le sospensione orizzontale back-link con regolazione del precarico.

Kawasaki Z650 e Ninja 650 2023 MY: quando arrivano

Kawasaki non ha ancora comunicato la data di uscita e i prezzi, ma secondo indiscrezioni i due modelli dovrebbero essere disponili con un sovrapprezzo di 500 euro.