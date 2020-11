Kawasaki Z900RS: nel 2021 arrivano due nuove colorazioni

Per il prossimo anno, Kawasaki ha deciso di lanciare due nuove colorazioni per l'apprezzata Z900RS: Metallic Spark Black ed Ebony che si vanno da aggiungere alla Candytone Greene già in catalogo. Immutato il pacchetto tecnico

Kawasaki Z900RS rappresenta la moto perfetta per chi cerca una due ruote di sostanza, capace di sfoderare prestazioni vere, concrete, ma che allo stesso tempo abbia si sappia far rinascere anche sotto l’aspetto estetico. Se le colorazioni proposte fino a ora non vi sono bastate, abbiamo una notizia per voi: per il 2021 ne arriveranno altre due completamente nuove.

Kawasaki Z900RS si rifà il look

Kawasaki Z900RS piace perché aut look retrò molto modaiolo unisce tanta sostanza. La moto della Casa giapponese monta un motore quattro cilindri in linea da 948 cc, capace di erogare una potenza massima di 111 cv, che offre il compromesso ideale tra potenza e piacere di guida garze al fatto di essere pronti anche ai bassi e medi regimi. L’accellerazione è decisa ma allo stesso tempo controllata dando al pilota un senso di connessione ideale tra acceleratore e ruota posteriore. Per massimizzare la sicurezza, la Z900RS è equipaggiata con avanzati sistemi tecnologici firmati Kawasaki. Il KTRC è dotato di due impostazioni che riescono a gestire disparate condizioni di guida, da quella più sportiva a quella su fondi bagnati o scivolosi. Il controllo di trazione è disinseribile.

Non poteva mancare la frizione assistita e altisaltellamento. All’anteriore, sono montati 2 dischi dal diametro di 300 mm con pinze monoblocco radiali a 4 pistoncini contrapposti. Le pinze monoblocco anteriori hanno un ottimo mordente iniziale e la forza frenante è molto semplice da controllare. La messa a punto della rigidità dello chassis e della geometria del telaio garantiscono una maneggevolezza fuori dal comune e un netto alleggerimento del peso.

Così come il motore, anche il telaio è stato concepito per rispondere perfettamente agli input del pilota, seguendo la traiettoria ideale senza opporre alcuna resistenza. Le ruote a razze sottili sono un altri richiamo al passato, come il faro cromato che, però, e a LED. Per il 2021 la Z900RS si arricchisce nella sua veste grafica potendo contare ora su due nuove colorazioni Metallic Spark Black ed Ebony che si vanno da aggiungere alla classica Candytone Greene.