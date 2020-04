Kawasaki ZX-25R Racer, una Ninja pronto pista per i più giovani

La Kawasaki ZX-25R è stata trasformata in versione Racer direttamente dalla casa nipponica che, per il 2021, ha l'intenzione di metterla al centro di un campionato monomarca

Il fenomeno delle moto di piccola cilindrata stava vivendo, prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus, un periodo davvero florido con tante proposte provenienti da tutto il mondo e in particolare dal Giappone. La situazione globale non permette di avere grosse certezze per il futuro immediato, ma è giusto iniziare a progettare cosa accadrà una volta tornati alla normalità e la piccola Kawasaki ZX-25R Racer potrebbe essere la protagonista di un trofeo monomarca.

In arrivo un campionato monomarca Kawasaki ZX-25R Racer

La piccola Kawasaki ZX-25R Racer, versione sportiva della ZX-25R di cui vi abbiamo parlato nei mesi scorsi, doveva essere tra le protagoniste del Tokyo Motorcycle Show in programma a fine marzo, ma l’emergenza coronavirsu ha stravolto i piani degli organizzatori della kermesse ma anche della casa nipponica. La racer, in sostanza è una versione pronto pista che promette di regale divertimento ed emozioni tra i cordoli. Via i fari, le frecce, gli specchietti e tutto quello che serve per l’omologazione stradale ma che in pista è superfluo, sì all’introduzione di sovrastrutture in fibra di carbonio, sospensioni Showa ottimizzate per la pista, air box e impianto frenante dedicato: ecco come la ZX-25R è diventata ZX-25R Racer.

Questa trasformazione è firmata direttamente da Kawasaki perché nelle intenzioni del gran pare che ci sia l’intenzione di organizzare un trofeo monomarca dedicato alla piccola Ninja, con debutto in programma nel 2021 in Asia. La versione stradale non dovrebbe arrivare in Europa a causa delle normi norme anti-inquinamento, ma la pressione degli appassionati cresce sempre più.