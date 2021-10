Kawasaki ZZX 1500: 300 CV di potenza e prestazioni super

La Kawasaki ZZX 1500 potrebbe uscire negli Stati Uniti nel corso del 2022. Con i suoi dati si pone sullo stesso piano della Suzuki Hayabusa

Cilindrata di 1.500 cc e 300 cavalli di potenza: sono questi alcuni numeri della Kawasaki Ninja ZZX 1500, una vera e propria sport-tourer estrema che potrebbe arrivare negli Stati Uniti e chissà, un giorno forse anche da noi.

Kawasaki ZZX 1500: prestazioni da record

Oltre Oceano hanno sempre avuto una passione per le moto con propulsori di grande cubatura e una marea di cavalli a disposizione. Da quelle parti, si sa, spesso le sfide in accelerazione entusiasmano più che la guidabili tra le curve. Forse per questo motivo, proprio dagli States arriva la notizia della possibile uscita di una Kawasaki Ninja ZX-15R con un motore di 1.500 cc di cilindrata e dotata addirittura di turbocompressore.

Insomma, un vero e proprio mostro di velocità e potenza – si parla di circa 300 CV – con sembianze di una sport-tourer e prestazioni da sportiva vera. La ZZX 1500 andrà a sfidare un altro missile a due ruote, la Suzuki Hayabusa, modello che delle prestazioni estreme ha fatto un vero e proprio credo.