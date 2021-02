Keeway K-light 125, disponibile anche con motore Euro 5

Keeway K-light 125 è una piccola cruiser perfetta per chi vuole approcciare questo tipo di moto ma senza avere un mezzo troppo impegnativo. A spingerla c'è un monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria, con un potenza di 11 cv, aggiornato per rispettare la normativa Euro 5

Keeway K-light 125, la piccola cruiser che si rifà al mito delle grandi moto americane, è pronta ad arrivare nelle concessionarie con una sostanziale novità: si tratta del motore che, per la versione 2021, sarà disponibile con omologazione Euro 5.

Keeway K-light 125: le caratteristiche

Keeway K-light 125 è la classica moto pensata per chi vuole fare i primi passi verso qualcosa di più grande, ma che allo stesso tempo, cerca un mezzo di carattere e personalità. Questo modello è spinto da un motore monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria, 4 valvole, che ora si presenta con l’aggiornamento alla normativa Euro 5 e garantisce fluidità e agilità in ogni condizione. La potenza massima erogata è di 11 cv a 9000 giri/min mentre la coppia massima è di 8,9 Nm a 7500 giri. Il serbatoio tipicamente a goccia, così come il fanale rotondo, donano a questa due ruote moderna anche un’anima retrò. La sella, comoda ed accogliente, offre una posizione di guida molto confortevole.

Il dashboard, facile ed intuitivo, molto elegante e moderno nella sua forma rotonda, è interamente digitale. K-light 125 è dotata di un impianto frenante composto da un freno a disco di 280 mm di diametro (CBS) all’anteriore e un freno a disco di 240mm (CBS) al posteriore. Davanti c’è una ruota da 17”, dietro da 15”, con pneumatici rispettivamente di 90/90 e 130/90. La casa dichiara consumi decisamente bassi: 2,5 l di carburante per percorrere 100 km. K-Light 125 con CBS, in versione Euro 5, è in vendita nelle colorazioni rossa e nera a un prezzo di 2.190 euro franco concessionario.