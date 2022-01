KL Raticosa 500 X: in Italia arriva la nuova adventure cinese

La KL Raticosa 500 X è prodotta dalla Tibet Everest Colove Motorcycle Ltd e sarà distribuita da Pelpi International. La moto è spinta dal motore bicilindrico parallelo Loncin da 471 CC da 48 cavalli. Interessante la dotazione di serie

Tra i segmenti più vitali nel mondo delle due ruote c’è quello delle adventure. Praticamente tutti brand più importanti si danno battaglia su questo terreno e anche durante l’ultima edizione di EICMA abbiamo avuto la riprova di come la partita possa essere ancora molto lunga, a tutto vantaggio dei clienti che vedranno ampliare l’offerta. Ovviamente non potevano mancare delle moto di produzione cinese, come testimoniato dall’arrivo anche sul mercato italiano della KL Raticosa 500 X.

KL Raticosa 500 X: le caratteristiche

Look muscolosi, praticità di guida, cilindrate e potenze (e quindi prezzi) adatte alle esigenze più disparate: sono queste alcune della caratteristiche che hanno permesso alle adventure di guadagnarsi la copertina nei dati di vendita del settore moto. Col passare del tempo la platea si è fatta sempre più vasta e a coloro che cercano una moto tutta prestazioni ed emozioni, si sono aggiunti coloro che, magari, cercano un’alternativa allo scooter sapendo di poter vare una moto “vera” con una spesa contenuta. Se Benelli TRK 502 è il riferimento in fatto di vendite, la KL Raticosa 500 X potrebbe rappresentare una curiosa novità. La moto, prodotta dalla cinese Tibet Everest Colove Motorcycle Ltd, in realtà, è una new entry solo per il mercato nazionale. All’estero viene già venduta attraverso altri marchi e nomi, come ad esempio Macbor Montana XR5 o Daytona Maverick 500. All’occhio spicca una certa somiglianza con la BMW R1250GS, ma i punti di contatto sono abbastanza limitati.

La KL Raticosa 500 X, dal peso dichiaro di 178 kg, è spinta dal motore bicilindrico parallelo Loncin da 471 CC (di ispirazione Honda) in grado di erogare una potenza massima di 48 cavalli a 8.500 giri e una coppia massima si 43 Nm a 7.000 giri. Per quanto riguarda la ciclistica, la casa produttrice ha optato per un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba con all’avantreno una forcella upside-down. Le ruote hanno cerchi a raggi, da 19 pollici quella anteriore e 17 quella posteriore. L’impianto frenante a dischi è firmato Nissin. Completano il pacchetto di serie i fari a LED, il display Lcd, la presa Usb, le valigie laterali da 37 litri l’una e quella posteriore da 20 litri. La moto sarà in vendita all prezzo di 7.450 euro.