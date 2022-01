KTM 1290 Super Duke GT 2022: annunciato il prezzo di vendita

La Gran Turismo della casa austriaca arriverà nelle concessionarie KTM al prezzo di 20.690 Euro f.c.

Il 2022 è finalmente arrivato e questo segna l’invasione sul mercato delle due ruote di tanti nuovi modelli, aggiornati o creati da zero che sia. KTM ha diverse cartucce da sparare e tra le più interessanti c’è la 1290 Super Duke GT 2022 il cui prezzo è stato svelato pochi giorni fa.

KTM 1290 Super Duke GT 2022: caratteristiche e prezzo

È passato poco di un mese dalla presentazione della KTM 1290 Super Duke GT MY 2022 e ora la casa austriaca ha svelato un dettaglio non indifferente: il prezzo. La moto sarà in vendita a un costo di 20.690 euro franco concessionario giusto a metà tra la Super Duke R (19.590 euro) e la più Super Duke EVO (21.450 euro). La 1290 Super Duke GT è stata pensata dai tecnici di KTM per offrire ai suoi piloti un’esperienza da Gran Turismo senza pari, con una ciclistica da autentica sportiva sotto le carene, la nuova GT macina chilometri come nessun’altra Sport Tourer al mondo. La moto è spinta da un potente bicilindrico a V da 1.301 cc Euro5 da 175 CV e 141 Nm, gestito da un’elettronica sofisticata. L’equipaggiamento di serie prevede l’ABS Cornering e i riding mode Street, Sport e Rain, che possono essere ampliati con la modalità opzionale Performance. Per i piloti più esigenti è inoltre disponibile il software a pagamento Tech Pach. Questo modello è dotato di sospensioni semi-attive WP APEX che lavorano con una logica dedicata.

L’approccio progettuale alla regolazione del precarico del monoammortizzatore è stato armonizzato alle esigenze di una tourer per le lunghe distanze, ed è estremamente intuitivo. L’algoritmo consente ai piloti di regolare le sospensioni in base a quattro diverse situazioni di guida: pilota, pilota e passeggero, pilota e bagaglio oppure pilota, passeggero e bagaglio. A completamento di tutto, è prevista di serie la funzione anti-dive. L’ampio display TFT da 7 pollici è una delle novità introdotte con il modello 2022 e consente di effettuare in modo semplice e rapido le regolazioni in tempo reale, grazie a un inedito layout che offre il perfetto equilibrio tra informazioni e look. Novità anche per i cerchi, gli stessi installati sulla sorella naked KTM 1290 SUPER DUKE R, che portano con sé una riduzione di 1 kg delle masse non sospese rispetto alle ruote precedenti. Oltre a migliorare la dinamica di guida, presentano anche un design delle razze più aggressivo. Le ruote montano pneumatici Continental ContiSportAttack 4, che offrono un feeling più sportivo e un’esperienza di guida più stabile, rispondendo alle esigenze di versatilità dinamica della KTM 1290 Super Duke GT MY 2022.