KTM 450 SMR 2024 caratteristiche e prezzo

La KTM 450 SMR è la scelta migliore per chi corre con l'ambizione di stare davanti a tutti, ma può anche essere la moto perfetta per chi pratica altre discipline e vuole comunque tenersi in allenamento con un mezzo che offre prestazioni eccezionali

KTM arricchisce ulteriormente il suo catalogo presentando la nuova 450 SMR, il modello nato per esser il riferimento assoluto nel segmento Supermoto, la scelta migliore per chi corre con l’ambizione di stare davanti a tutti, ma anche la moto perfetta per chi pratica altre discipline e vuole comunque tenersi in allenamento con un mezzo che offre prestazioni eccezionali.

KTM 450 SMR MY 2024: le caratteristiche

Come tutte le nostre moto da competizione, anche la KTM 450 SMR è “ready to race” appena esce dal concessionario, come confermato dal pilota austriaco Lukas Höllbacher, che ha portato la sua KTM 450 SMR alla conquista del titolo AMA Supermoto 2022 e ha lottato fino all’ultimo anche per il Campionato del mondo FIM. I risultati in pista ed i feedback di Höllbacher sono stati trasferiti direttamente sulla nuova moto e siamo certi che anche quest’anno Lukas punterà sempre al gradino più alto del podio! Rispetto al modello precedente, KTM 450 SMR MY 2024 è caratterizzata da nuove grafiche co-stampate nelle plastiche che strizzano l’occhio al passato: gli immancabili colori bianco e arancione sono stati abbinati agli inserti viola, che rimandano proprio al colore con il quale le #moto Made in Austria si presentavano al cancello di partenza nei primi anni ’90.

Il motore 450cc monoalbero sviluppa la bellezza di 63 CV, richiede poca manutenzione e con nemmeno 27 kg di peso, è considerato da tutti un capolavoro di ingegneria. Il corpo farfallato Keihin da 44 mm apre le porte al divertimento, assicurando sempre una risposta ben controllabile, mentre la frizione antisaltellamento SUTER contribuisce alla fluidità di guida e assicura tempi sul giro ridotti. Il telaio della 450 SMR è realizzato in tubi di acciaio idroformati, tagliati al laser e saldati da robot. La sua costruzione ultra-compatta contribuisce alla centralizzazione delle masse e realizza la perfetta combinazione di rigidezza flessionale e torsionale, per garantire un feeling di guida superbo e un’assoluta stabilità sul veloce. Il telaietto in alluminio rinforzato pesa solamente 1,815 kg ed è stato realizzato a partire da studi di dinamica computazionale, tenendo la sensibilità, la robustezza e l’affidabilità come parametri principali. All’esperienza di guida della KTM 450 SMR MY 2024 contribuiscono poi il forcellone cavo in alluminio fuso, il manubrio in alluminio NEKEN e le piastre forcella ricavate dal pieno (con supporti elastomerici per ridurre le vibrazioni), pensati per mettere ogni centimetro di pista nelle mani del pilota.

Anche le sospensioni WP XACT contribuiscono a rendere la 450 SMR un fulmine tra le curve: la forcella WP XACT da 48 mm ha funzioni separate di smorzamento in compressione ed estensione, mentre la tecnologia AER offre un’azione progressiva e consistente, soprattutto negli ultimi 40 mm di escursione. Il monoammortizzatore WP XACT è piccolo, leggero e calibrato sulla geometria del telaio, per offrire un leveraggio con maggior luce a terra. Questo componente è uno dei più sofisticati che escono dalle linee di #produzione di WP Suspension e come per la forcella permette di configurare la risposta in compressione ed estensione senza bisogno di attrezzi. Come tutte le KTM di ultima generazione, anche la 450 SMR 2024 adotta soluzioni pratiche come l’avviamento elettrico, il filtro aria di semplice sostituzione senza attrezzi, l’airbox disegnato in funzione delle prestazioni, la sella alta e piatta (dal rivestimento ad alta aderenza) per avere controllo totale ad ogni angolo di piega e un ampio serbatoio in polietilene da 7,2 litri, per correre distanze maggiori full gas. Le pedane sono accuratamente progettate con una migliore integrazione nel telaio, offrono una superficie di appoggio più ampia e sono ottimizzate per l’uso su asfalto e su terreni dalle condizioni variabili. In pista si sa, la frenata è importante tanto quanto l’accelerazione. Infatti, la 450 SMR è dotata di un potente impianto Brembo con pinza radiale a quattro pistoncini che morde con forza il disco anteriore da 310 mm, mentre l’unità monopistoncino posteriore abbinata a un disco da 220 mm, garantisce un ottimo controllo quando si derapa. Sulla 450 SMR 2024 l’elettronica di serie gestita dalla centralina motore Keihin è da riferimento e comprende due mappe motore selezionabili, il launch control, il controllo di trazione e il quickshifter. Nel pacchetto sono compresi anche il contaore, una spia iniezione a LED e il sensore di cappottamento, che in caso di incidente verifica la posizione della #moto e spegne automaticamente il motore in un attimo, migliorando la sicurezza.