KTM 890 Duke R 2020: il bicilindrico LC8 arriva a 121CV!

In occasione di Eicma 2019 KTM ha svelato la nuovissima 890 Duke R, evoluzione della precedente 790 di media cilindrata

Due anni fa la famiglia Duke aveva come capostipite delle medie cilindrate la 790 Duke R, ottima naked con la quale divertirsi sui passi di montagna e, perchè no, cercare il proprio limite tra i cordoli di una pista vera e propria. La tendenza “al rialzo” delle case motociclistiche, tuttavia, ha convinto KTM a potenziare la sua “media”, presentandola in occasione dell’edizione 2019 del Salone Eicma di Milano.

Ecco, quindi, la nuovissima KTM 890 Duke R, che arriva con un motore ancora più potente e una ciclistica più performante, che saprà sicuramente togliere più di una soddisfazione a tutti gli appassionati della naked costruita in quel di Mattighofen.

KTM 890 DUKE R 2020: 100cc IN PIU’ CHE FANNO LA DIFFERENZA

La nuova KTM 890 Duke R 2020 diventa, quindi, la naturale evoluzione della precedente 790, portando in dote un motore LC8 “pompato” nella cilindrata che arriva a quota 890cc. Di cosa è capace? 121 cavalli e 99 Nm di coppia massima, sapientemente gestiti da un’elettronica al top dominata dalla stessa piattaforma inerziale e sensore di piega 6D che equipaggia la “sorellona” 1290 Superduke R.

Con un peso a secco di soli 166 kg, la nuova 890 si presenta ancora più affilata rispetto alla precedente generazione: le sospensioni WP Apex sostengono meglio l’intera struttura e sono completamente regolabili, l’impianto frenante è più efficace grazie alle pinze Brembo Stylema e alla pompa MCS, mentre la posizione di guida è ora ancora più sportiva grazie al manubrio abbassato e alle pedane arretrate. La ciliegina sulla torta? Le nuove colorazioni con grafiche R dedicate, per distinguersi tra tutte le avversarie di categoria.