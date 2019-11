KTM, ecco tutte le novità di EICMA 2019

KTM ha portato a EICMA 2019 tre nuovissimi modelli per tutti i gusti: stiamo parlando della KTM 1290Super Duke R, della KTM 890 Duke R e della KTM 390 Adventure

Le novità KTM a EICMA 2019

Dalle parti di Mattighofen, quartier generale di KTM, hanno fatto le cose in grande stile e il risultato è la nascita ditre nuovissimi modelli: la KTM 1290Super Duke R, la KTM 890 Duke R e la KTM 390 Adventure. La prima è una “bestia” tutta nuova. L’ammiraglia della gamma DUKE per il 2020 è stata rinnovata integralmente: inediti il design delle sovrastrutture e la ciclistica, che abbinati al motore LC8 ancora più potente, al peso ridotto e ad un’elettronica ulteriormente sviluppata, la rendono senza dubbio la naked più eccitante del mercato. Motore LC8 da 1301cc è più leggero e performante grazie ai suoi 180 CV su un peso a secco 189 kg (-6 Kg rispetto alla versione precedente). Il novo telaio a traliccio è in acciaio al cromo-molibdeno, mentre il telaietto posteriore in alluminio e materiali compositi. l’Estetica completamente ridisegnata e l’elettronica ha la piattaforma inerziale.

A due anni dal lancio della 790 DUKE, KTM rafforza la sua presenza nel segmento delle medie cilindrate introducendo la KTM 890 DUKE R. Naturale evoluzione in chiave sportiva della sorella minore, la 890 DUKE R si presenta con un motore più potente e dalla coppia generosa. La ciclistica è più performante grazie all’adozione di sospensioni WP APEX completamente regolabili e nuovi freni al top della gamma Brembo, e rende la KTM 890 DUKE R la scelta ideale per quei piloti che cercano esperienze più estreme ed emozionanti, certi di avere tra le mani un mezzo che grazie al peso ridotto è in grado di dare filo da torcere a moto sulla carta più prestazionali.

La nuova KTM 390 Adventure è la porta di ingresso al segmento Adventure di KTM: agile e maneggevole, versatile in città come sulle lunghe distanze o in offroad leggero, questa moto è ideale per i piloti che vogliono scoprire l’emozione dell’avventura anche dietro casa. Vicina alla 390 DUKE per alcune scelte tecniche e alla sorella maggiore 790 ADVENTURE per il design delle sovrastrutture, la KTM 390 Adventure incarna il DNA “Ready to Race” che accomuna tutte le moto di Mattighofen ed è adatta ai possessori di patente A2. Notevole l’interesse per le altre moto della gamma 2020, tra le quali spicca la nuova Minicross KTM SX-E 5, la prima moto elettrica da competizione dedicata ai più piccoli, che grazie ad attente scelte tecniche cresce giorno dopo giorno con i giovani piloti.