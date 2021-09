KTM: giù il velo dalla 450 SMR 2022

La versione 2022 della KTM 450 SMR è dotata di un motore monocilindrico 4T SOHC da 450 cc in grado di erogare una potenza massima di 63 CV che lavora insieme al cambio a 5 rapporti realizzato da Pankl Racing Systems. Sarà disponibile presso i concessionari della rete a partire da settembre 2021, al prezzo di 11.155 euro

Interessante novità nel catalogo KTM: la casa austriaca ha presentato la 450 SMR MY 2022 che, grazie alle sue eccellenti doti di maneggevolezza e potenza, promette di essere un punto di riferimento nel segmento Supermoto da competizione.

KTM 450 SMR: le caratteristiche

La versione 2022 della KTM 450 SMR è pronta per affrontare i tracciati di tutto il mondo, e rispetto al modello precedente è stata impreziosita da grafiche racing, telaio arancione e sella blu, che la fanno somigliare alle moto ufficiali del Team Red Bull KTM Factory Racing. Il cuore pulsante della SMR 450 è il motore monocilindrico 4T SOHC da 450 cc in grado di erogare una potenza massima di 63 CV che lavora insieme al cambio a 5 rapporti realizzato da Pankl Racing Systems. Leggero e compatto (pesa solo 27 kg), il monoalbero a camme in testa è dotato di un sensore che permette di avere mappature specifiche su ciascuna marcia, per sfruttare al meglio tutta la curva di erogazione. Come da tradizione, il telaio è realizzato in acciaio al cromo-molibdeno con un moderno processo di saldatura robotizzata, per offrire il massimo della precisione e della qualità, e garantisce un equilibrio perfetto tra rigidità torsionale e flessibilità. La geometria delle piastre forcella fresate CNC con offset di 16 mm e il manubrio regolabile su tre posizioni consentono di “cucirsi addosso” la moto e guidare sempre all’attacco.

I tecnici di KTM hanno scelto di equipaggiare la moto con sospensioni WP XACT, abbinate a leggeri cerchi Alpina 16,5/17 con pneumatici slick Bridgestone: una soluzione ideale per assorbire le imperfezioni del terreno e accompagnare il pilota nella guida più estrema su terreni con scarsa aderenza. La pinza radiale anteriore Brembo a 4 pistoncini agisce con grande potenza e modulabilità sul freno a disco anteriore da 310 mm e garantisce spazi di frenata ridottissimi. La KTM 450 SMR 2022 sarà disponibile presso i concessionari della rete a partire da settembre 2021, al prezzo di 11.155 euro.