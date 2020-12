Nuova KTM 450 SX-F disponibile anche in Factory Edition

La nuova KTM SX-F Factory Edition MY 2021 è stata sviluppata seguendo le indicazioni di Cooper Webb e Marvin Musquin, piloti impegnati rispettivamente nel Mondiale Supercross e Motocross AMA ed è vicinissima al modello del Team Red Bull KTM Factory Racing

KTM è un marchio che ha fatto delle competizioni non solo un banco di prova, ma anche un punto di riferimento per la propria produzione di serie, mettendo a disposizione dei “piloti di tutti i giorni” soluzioni tecniche derivate dal racing. La nuova KTM SX-F Factory Edition segue proprio questa logica.

KTM SX-F Factory Edition 2021: le caratteristiche

La nuova KTM SX-F Factory Edition è un mezzo senza troppi compromessi che si è evoluto grazie alla spinta derivata dalle competizioni internazionali. In particolare, per il suo sviluppo, è stato determinante l’apporto dato da due fuoriclasse come Cooper Webb e Marvin Musquin. Grazie alle loro indicazioni la moto in oggetto è vicinissima a quella del Team Red Bull KTM Factory Racing che hanno corso nel Mondiale Supercross e Motocross AMA. La moto ha il classico telaio arancione e monta ruote Factory, piastre forcella Factory anodizzate in arancione, paramotore realizzato in composito, coperchio della frizione Hinson e corona arancione. Del pacchetto tecnico fanno parte il silenziatore Akrapovič, il dispositivo di precarico della forcella holeshot Factory e il disco freno anteriore semi-flottante dotato di protezione. Sul nuovo modello è installata di serie la Connectivity Unit che, integrata sul nuovo paracolpi del manubrio, consente di utilizzare l’app myKTM senza bisogno di componenti aggiuntivi.

L’app myKTM è molto semplice da usare attraverso il proprio smartphone e permette ai piloti di qualunque livello di personalizzare le impostazioni del motore. Un ulteriore vantaggio dell’app myKTM è quello di fornire consigli utili sul setting delle sospensioni in base delle caratteristiche personali e alle condizioni del terreno. “La nuova KTM SX-F Factory Edition 2021 è quanto di più ready to race si possa desiderare oggi sul mercato. La moto è ricca di dettagli tecnici esclusivi, che la rendono il modello di punta della nostra gamma. In particolare, l’adozione di serie della Connectivity Unit e dell’app myKTM consentono a ogni pilota di sfruttare al massimo il proprio potenziale in qualunque condizione. Con questo modello confidiamo che i fan di KTM di tutto il mondo troveranno una moto vincente, perfetta per raggiungere i propri obiettivi“, ha dichiarato Joachim Sauer, Senior Product Manager Offroad di KTM.

KTM SX-F Factory Edition 2021: il prezzo

La nuova KTM SX-F Factory Edition 2021 sarà prodotta in quantità limitata e sarà disponibile presso la dire di concessionari KTM a partire da dicembre 2020 al prezzo di 11.815 euro franco concessionario.