KTM: la promozione Zero Gravity nuova linfa per la gamma offroad 2021

La gamma KTM SX 2021 è stata sviluppata in collaborazione con i migliori piloti al mondo nel campo dell'offroad e questo ha portato a innalzare ancora di più il livello tecnico delle moto

Voglia di moto, possibilmente da offroad e made in Austria? Allora la promozione Zero Gravity varata da KTM è quello che fa per voi perché vi permetterà di acquistare un modello 2021 (o precedenti) della gamma cross SX o enduro EXC con un interessante piano di finanziamento a tasso TAN 0% e TAEG 2,92% che prevede 30 rate da 238 euro ciascuna.

KTM: tutte le promozioni per il mese di novembre 2020

Fino al 30 novembre 2020, KTM ha dato il via a una campagna promozionale molto interessante. La 450 SX-F 2021, infatti, può essere acquistata a versando un anticipo di 3.815 euro, rateizzando poi i 7.000 euro restanti in 30 rate mensili da 238,34 euro. Per mettersi in garage una 250 EXC TPI 2021, invece, si devono versare 2.935 euro d’anticipo e successivamente ancora 30 rate mensili ognuna di 238,34 euro. La gamma KTM SX 2021 è stata sviluppata in collaborazione con i migliori piloti al mondo e questo ha portato all’introduzione di una serie di aggiornamenti tecnici che hanno incrementato il livello delle performance.

Il salto in avanti è notevole, in particolare per le 4 tempi SX-F, che ora dispongono della nuovissima app myKTM, che abbinata alla Connettivity Unit, rappresenta uno strumento completo e intuitivo che apre la strada a una nuova era in cui la messa a punto della moto sarà possibile da bordo pista. A livello generale gli aggiornamenti per i modelli SX 2021 sono focalizzati su modifiche alla ciclistica, migliorie all’architettura dei motori per aumentarne ulteriormente l’affidabilità, nuove gomme Dunlop Geomax MX-33 e una nuova veste grafica. Le sospensioni WP XACT sono state aggiornate con nuovi componenti, che riconfigurati con impostazioni standard più sostenute consentono di aumentare la sensibilità e il comfort durante la guida.