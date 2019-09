KTM lancia la minicross elettrica SX-E 5

La KTM SX-E 5 è una minicross elettrica con un motore elettrico con 5 kW di potenza di picco. Pensata per piloti di età compresa tra 3 e 10 anni ha in realtà una costruzione raffinata tanto nel telaio quanto nelle sospensioni. Questo modello dispone di ben sei diversi "riding mode"

KTM introduce sul mercato un nuovo e rivoluzionario modello nel mondo delle moto a ruote tassellate: KTM SX-E 5, la minicross elettrica in grado di offrire prestazioni eccellenti, tre diverse possibilità di regolazione in altezza e tutti i vantaggi dei veicoli a propulsione elettrica.

KTM SX-E 5: la minicross elettrica

KTM da oltre 10 anni è impegnata nello sviluppo di veicoli elettrici e la nuova KTM SX-E 5 è il risultato di tutto il know-how acquisito fino ad oggi. La SX-E 5 è una minicross competitiva, con un livello di potenza paragonabile a quello della KTM 50 SX a 2 tempi, ma con manutenzione e rumorosità ridotte al minimo. La SX-E 5 monta un motore elettrico con 5 kW di potenza di picco, batteria a ioni di litio da 907 kW e un sistema di ricarica rapida che permette di completare l’80% in soli 60 minuti. Questo modello dispone di ben sei diversi “riding mode”: i più conservativi permettono a chi muove i primi passi di sentirsi subito a proprio agio in sella, mentre la modalità a piena potenza sa entusiasmare e stimolare anche i più agguerriti piloti in erba, mostrando un carattere 100% ready to race. La ciclistica della KTM SX-E 5 può essere modificata in due diverse configurazioni ed altezze delle sella (698mm e 653mm) per assecondare la crescita dei giovani rider. Inoltre, un kit supplementare di ribassamento consente di ridurre ulteriormente l’altezza della sella a 556mm. La componentistica e le geometrie assicurano la massima prestazione, agilità e maneggevolezza nel giardino di casa così come in pista.

Pensata per piloti di età compresa tra 3 e 10 anni, questa innovativa minicross è dotata di un motore elettrico alimentato da un modernissimo pacco batterie agli ioni di litio e di un carter robusto che offre il massimo della protezione. L’erogazione della potenza è fluida e pienamente controllabile attraverso i sei riding mode disponibili. La batteria a ioni di litio si ricarica completamente in 70 minuti e offre un’autonomia variabile da due ore a 25 minuti in base alle capacità del pilota. La KTM SX-E 5 ha le stesse sospensioni dei modelli con motore a combustione: una forcella ad aria WP XACT 35 con 205mm di escursione e un ammortizzatore WP XACT. Inoltre vanta componenti di alta qualità tra cui spiccano il telaio in acciaio CrMo ad alta resistenza, gli eccellenti freni a disco, le pedane pressofuse, il manubrio Neken a sezione variabile in alluminio e un’ergonomia in puro stile racing. La KTM SX-E 5, infatti, è stata sottoposta allo stesso processo di sviluppo dei modelli SX con cui gareggia il team Red Bull KTM Factory Racing. È una moto assolutamente divertente, innovativa e sicura, ma anche performante: in futuro aprirà nuove possibilità per i piloti e le piste.

“Siamo davvero entusiasti dell’arrivo della KTM SX-E 5. Ha una ciclistica eccellente, come tutti i nostri modelli SX e offre molto in termini di guidabilità grazie al motore elettrico: è facile da gestire e può essere velocissima, senza fare rumore. L’abbiamo fatta testare a tantissimi piloti… con questa moto il principiante assoluto riesce a guidare in pista quasi subito perché è davvero intuitiva, ma allo stesso tempo un pilota di livello nazionale può fare tempi sul giro paragonabili a quelli della moto a combustione: è straordinario! La possibilità di regolare la potenza significa che i giovani piloti possono usarla per anni mentre diventano via via più veloci; inoltre, possono intervenire in maniera più autonoma sulla moto, dato che a parte la lubrificazione della catena, la manutenzione è davvero ridotta al minimo. Per quanto riguarda la sicurezza, il team che si dedica all’elettronica si è impegnato duramente per raggiungere un livello estremamente elevato. Con prestazioni al top unite alla straordinaria adattabilità per il pilota, la KTM SX-E 5 si annuncia come un fantastico nuovo modello della gamma KTM“, ha dichiarato Joachim Sauer, Senior product manager offroad di KTM.

KTM SX-E 5: costi e quando averla

La nuova KTM SX-E 5 sarà disponibile in autunno presso i concessionari KTM autorizzati al prezzo di 5.050 Euro a cui vanno aggiunti 379 Euro per il caricabatteria.