KTM: le prime foto della RC 125 2022

La KTM RC 125 2022 ha tante novità sotto l'aspetto delle linee di carene e serbatoio, ma anche nella struttura del telaio. Il motore è il già conosciuto 125 cc 4 tempi, raffreddato a liquido da 15 CV, ma omologato Euro 5. Non si sa ancora se e quando la moto arriverà in Europa

È un momento di grande vivacità per KTM. Il brand ha appena pubblicato le prime foto della RC 125 2022, la piccola moto di ispirazione chiaramente sportiva che avrà come mercato test quello indiano.

KTM RC 125 2022: le caratteristiche

Il mercato delle sportive di piccole cilindrata propone costantemente delle novità e KTM è uno dei marchi che, nel corso degli anni, ha saputo affermarsi in questo particolare segmento proponendo modelli da look aggressivo e accattivante. È il caso anche di questa nuova RC 125 2022, inspirata alla RC8 e destinata, almeno inizialmente, solamente al mercato indiano. Rispetto alla cugina, però, si possono apprezzare le nuove linee della carena, del serbatoio e del codino, ma andando piano in profondità, anche il nuovo telaio a traliccio di tubi in acciacio e il telaietto posteriore dalla struttura più slanciata, imbullonato alla struttura principale e non saldato. Da quanto abbiamo appreso, la KTM RC 125 2022 ha anche dei cerchi dedicati con in lega leggera e un impianto frenante con ABS a due canali rivisto nella sua configurazione.

La casa austriaca, invece, ha scelto la continuità per quanto riguarda il motore che sarà il conosciuto 125 cc 4 tempi, raffreddato a liquido in grado di erogare una potenza massima di 15 CV, ma omologato Euro 5. La scelta di farla debuttare in India sta nel fatto che questo modello sarò prodotto nello stabilimento di Chaka e perché in quel paese sono molto apprezzate le due ruote dalla cilindrata contenuta. Non è da escludere che un domani la RC 125 2022 possa essere commercializzata anche in Europa, dove i baby rider di certo non mancano.