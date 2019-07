KTM Orange Juice: Dutto&Co alla scoperta delle Alpi marittime

Il prossimo appuntamento con Orange Juice ci sarà tra la fine di settembre e i primi di ottobre a San Marino

È stato Nicola Dutto ad aprire la stagione degli Orange Juice, i raduni dedicati ai possessori di KTM Adventure. Nella sua Beinette (CN) sabato e domenica scorsa il pilota dakariano ha svolto egregiamente il ruolo di host e padrone di casa assieme alla Offroad Adventure Crew, allo staff di KTM Italia, della concessionaria ufficiale di zona Cabutti Motor e a Cellularline, partner della manifestazione.

KTM Orange Juice 2019: una festa tutta arancione

Gli adventurieri provenienti da tutta Italia in sella alle loro Ktm desiderosi di scoprire le bellezze offerte da quella “terra di mezzo” che bacia il Piemonte, la Liguria e la vicina Francia hanno potuto godere di condizioni meteo perfette, di una selezione di percorsi alla portata di tutti e di un team affiatato che ha contribuito al successo dell’evento. I partecipanti hanno trascorso ore piacevoli sia in sella che a motori spenti, accompagnati da due ospiti d’eccezione come il popolare giornalista televisivo Roberto Ungaro e il mito dell’enduro e della Dakar Giovanni Sala.

I due hanno viaggiato con i clienti su strada e in fuoristrada coinvolgendoli con il loro carisma, mille aneddoti e preziosi consigli di guida. Durante la splendida cena del sabato organizzata dallo chef stellato Massimo Camia il gruppo, accolto dal sindaco di Beinette Lorenzo Busciglio, ha potuto rivivere le emozioni e i ricordi della giornata. La formula di Orange Juice, come recita lo slogan della manifestazione, porta a scoprire “il lato dolce dell’avventura”, senza preoccupazioni legate al cronometro e alla prestazione, godendo delle bellezze del territorio e del piacere di incontrare nuovi amici con cui condividere le proprie passioni. Il prossimo appuntamento con Orange Juice ci sarà tra la fine di settembre e i primi di ottobre a San Marino, dove il concessionario Motorstore sta già lavorando per garantire ai partecipanti due giorni di puro divertimento all’ombra del Titano.