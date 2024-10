KTM porta a EICMA 2024 otto nuove moto

KTM si prepara a stupire gli appassionati di moto partecipando a EICMA 2024, l’evento internazionale più importante del settore, con otto novità pronte a lasciare il segno. Dal 5 al 10 novembre, la casa austriaca presenterà non solo nuovi modelli, ma anche innovazioni tecnologiche destinate a ridefinire l’esperienza di guida, come il cambio AMT e un nuovo cruscotto TFT da 8,8 pollici.

EICMA 2024: le novità firmate KTM

Tra le principali innovazioni che KTM svelerà all’EICMA, spicca il cambio AMT (Automated Manual Transmission), una tecnologia che punta a combinare prestazioni elevate, agilità sportiva e comfort. Questa soluzione è destinata a semplificare e migliorare l’esperienza di guida, rendendo KTM ancora più competitiva nel mercato. Ma non è solo il cambio AMT a catalizzare l’attenzione: KTM rivoluziona anche il modo in cui pilota e moto interagiscono, introducendo un cruscotto TFT da 8,8 pollici con un’interfaccia completamente rinnovata. Grazie a questo sistema, l’esperienza di guida diventa più intuitiva, grazie a una maggiore connettività e nuove opzioni di personalizzazione. Il 2025 segnerà anche il ritorno di modelli iconici con aggiornamenti significativi. KTM celebrerà il 30° anniversario della gamma Duke con la nuova KTM 990 Duke R, affiancata dalla KTM 1390 Super Duke GT 2025, un modello che sarà svelato proprio durante l’evento milanese. Anche la gamma delle Super Adventure si amplia, con l’introduzione della KTM 1390 Super Adventure S EVO, un’avventuriera tourer dotata di innovazioni tecnologiche di rilievo, pensate per affrontare qualsiasi terreno.

Oltre ai modelli di punta, KTM punta anche alle cilindrate più basse, con il debutto di quattro nuove moto: KTM 125 SMC R, KTM 390 SMC R, KTM 125 ENDURO R e KTM 390 ENDURO R 2025. Questi modelli sono progettati per attirare una nuova generazione di motociclisti, con caratteristiche ideali per i piloti più giovani. KTM continua a investire nelle tecnologie elettriche, presentando le minicross SX-E 3 e SX-E 5 2025, pensate per i campioni del domani. L’attenzione all’elettrico non si ferma qui: KTM ha rivitalizzato il programma FREERIDE E con l’arrivo della nuova KTM FREERIDE E 2025, che promette di offrire nuove esperienze di guida sostenibili. Sul fronte sportivo, KTM ha dominato le competizioni nel 2024, con vittorie significative in MotoGP, Moto3 e Motocross. A EICMA verranno esposte le KTM 250 e 450 SX-F Factory Edition 2025, pensate per i crossisti più esigenti. Inoltre, KTM celebrerà i suoi successi in MotoGP con la KTM RC16 MotoGP 2024, una delle moto più attese dell’evento. KTM non si limita solo a produrre moto all’avanguardia, ma continua a investire in ricerca e sviluppo: quasi il 10% dei suoi ricavi viene destinato a questo settore. Il 2023 ha visto la produzione di oltre 385.000 moto, di cui ben 280.000 sono KTM, con una crescita delle vendite nonostante le difficili condizioni del mercato.