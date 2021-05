KTM presenta la nuova gamma enduro EXC 2022

La nuova gamma KTM EXC 2022 unisce tecnologie all'avanguardia e una guidabilità che verrà apprezzata da piloti più o meno esperti. Tanti dettagli sono stati migliorati grazie alla collaborazione con piloti del calibro di Manuel Lettenbichler e Josep Garcia

KTM presenta la nuova gamma EXC 2022 che, ancora una volta, si conferma come l’offerta di moto da enduro da competizione di alto livello grazie agli standard costruttivi che, da sempre, caratterizzano la casa austriaca. Nel processo di sviluppo è stato fondamentale il contributo dei piloti ufficiali come Manuel Lettenbichler e Josep Garcia che hanno fornito la loro esperienza per realizzare moto destinate ai piloti di tutto il mondo.

KTM: ecco la nuova gamma enduro EXC 2022

Tutti i nuovi modelli della gamma EXC 2022 di KTM giovano di un setting più sostenuto delle sospensioni WP, a tutto vantaggio della stabilità alle alte velocità e dell’aderenza su tutti i terreni. A migliorare ulteriormente il grip contribuiscono i nuovi pneumatici MaxxEnduro di MAXXIS, che dopo lunghi test hanno dimostrato di essere più durevoli, resistenti alle forature e in grado di offrire maggior comfort, anche dopo molte ore di guida su diverse superfici. La gamma KTM è composta da tre modelli motorizzati 2 tempi e quattro modelli equipaggiati con motore 4 tempi e condividono le grafiche ispirate ai modelli ufficiali del Red Bull KTM Factory Racing Team.

Le tre cilindrate disponibili garantiscono ampia scelta in termini di potenza e coppia, in base alle preferenze del pilota. La KTM 300 EXC TPI è il modello di punta per l’hard enduro, mentre la 250 EXC TPI, rinnovata nella rapportatura del cambio (13:52), offre maggiore trazione e consente di sollevare più facilmente l’anteriore nelle sezioni più tecniche. La 150 EXC TPI è la piccola di casa e ideale per il pilota alle prime armi come per l’amatore esperto. I modelli KTM EXC-F a 4 tempi sono disponibili nelle cilindrate 250 cc, 350 cc, 450 cc e 500 cc. Punta di diamante della famiglia è la KTM 150 EXC-F, perfetta combinazione tra la leggera e agile duemmezzo e la potente e veloce quattroemmezzo.

“Siamo orgogliosi che i nostri modelli KTM EXC possano ancora una volta regalare ai moderni enduristi le emozioni e le prestazioni di cui hanno bisogno. Queste moto sono capolavori tecnici e c’è un modello per tutti i piloti del mondo – ha detto il product manager, Joachim Sauer -. Per il Model Year 2022, grazie al nuovo setting delle sospensioni WP e all’adozione di nuovi pneumatici MAXXIS, siamo certi che i nostri clienti andranno più forte e si divertiranno ancora di più. Il nostro team di progettisti ha fatto un netto passo in avanti con il lavoro di quest’anno e le #moto sono proprio come ci si aspetta: vincenti in tutte le condizioni“.

Gamma KTM EXC 2022: i prezzi

I modelli della gamma KTMEXC 2022 saranno disponibili presso i concessionari ufficiali già in questi giorni con prezzo che vanno dai 9.170 euro della KTM 150 EXC TPI ai 12.425 euro della KTM 500 EXC-F Six Days, caratterizzata da una grafica retrò.