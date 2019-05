KTM presenta le novità della gamma enduro 2020

La gamma 2020 di KTM è stata completamente rinnovata e tra le 2 tempi a iniezione elettronica spicca la nuova versione 150 EXC TPI, che come le sorelle maggiori KTM 250 EXC TPI e KTM 300 EXC TPI, è omologata Euro 4. Come sempre ampia è l’offerta nelle motorizzazioni 4 tempi con i modelli KTM 250 EXC-F, KTM 350 EXC-F, KTM 450 EXC-F e KTM 500 EXC-F.

Tutte le novità firmate KTM per il 2020

Grazie all’impegno di centinaia di ingegneri del reparto ricerca e sviluppo di KTM la nuova gamma si presenta al pubblico carica di novità. Le innovazioni presenti sulla gamma EXC 2020 sono numerosissime, a partire dai nuovi motori più efficienti e performanti e dal nuovo telaio che, abbinato a sospensioni WP XPLOR estremamente efficaci e alle nuove sovrastrutture, contribuisce a incrementare la maneggevolezza e di conseguenza le prestazioni. Novità anche per la cassa del filtro dell’aria, per il sistema di raffreddamento e per gli impianti di scarico.

Tutto ciò, unito al manubrio Neken di alta qualità, ai freni Brembo, alle pedane “no dirt” e ai mozzi fresati CNC con cerchi Giant montati di serie, garantisce che le KTM EXC 2020 siano le moto da enduro più estreme e con le migliori prestazioni del mercato. Le versioni Six Days sono realizzate con una livrea che celebra la Sei Giorni di Enduro, che quest’anno che si svolgerà presso l’Autodromo Internazionale Algarve, vicino a Portimao (Portogallo) dal 21 al 26 ottobre. Le KTM Six Days 2020 sono equipaggiate di serie con un pacchetto completo di accessori KTM PowerParts che rendono le moto oltre che belle, tremendamente efficaci.

Ma quelle elencate non sono le uniche novità in casa KTM: in arrivo, infatti, c’è anche la 300 EXC TPI Erzbergrodeo, realizzata in edizione limitata, con 500 create per celebrare il leggendario evento di enduro estremo che il prossimo 2 giugno celebrerà il suo 25esimo compleanno. Con una lunga lista di KTM PowerParts e una grafica esclusiva, questa edizione speciale è l’incarnazione della moto perfetta per l’enduro più estremo. “La nuova gamma KTM EXC è pronta a tutto. Di fronte alle sfide più impegnative rappresentate da competizioni come le World Enduro Super Series, che comprendono classiche gare enduro così come alcuni degli eventi più duri al mondo, i modelli KTM EXC devono essere in grado di affrontare le condizioni più estreme – ha dichiarato Joachim Sauer, Senior product manager Offroad di KTM, Joachim Sauer -. Grazie all’impegno degli ingegneri del nostro reparto Ricerca e Sviluppo, tutti grandi appassionati di moto da fuoristrada che pertanto capiscono le esigenze dei nostri clienti, e grazie al contributo dei nostri piloti ufficiali, che spingono le nostre moto al limite nei fondamentali test di durata, la gamma enduro KTM mantiene la sua leadership sul mercato evolvendosi a ritmo serrato. Le KTM EXC MY2020 rappresentano una nuova generazione di moto dotata delle più recenti innovazioni, destinate agli aspiranti piloti come ai professionisti“.

Per la nuova gamma EXC 2020, KTM propone una ricca offerta di abbigliamento tecnico e accessori di alta qualità KTM PowerParts, che permetterà ai piloti di personalizzare la propria moto portandola a un livello superiore di prestazioni e fascino.