KTM RC 8C 2023: 135 CV per 142 kg di peso per la Superbike austriaca

La supersportiva destinata unicamente alla guida in pista sarà prodotta in soli 200 esemplari con un prezzo di 39.900 Euro

A poco più di un anno di distanza dalla presentazione della prima versione, il marchio KTM ha deciso di rifinire la sua Superbike di punta – quella RC 8C destinata all’utilizzo in circuito che con il MY2023 si aggiorna diventando ancora più potente e affilata. Le novità si concentrano quindi principalmente sotto il punto di vista della meccanica: il bicilindrico LC8c da 889 cc di derivazione Duke 890R può ora contare su una potenza di 135 cavalli (sette in più) e una coppia di 98 Nm, ottenuti tramite alcune modifiche che hanno aumentato sensibilmente il rapporto di compressione.

Presenti valvole e bielle in titanio, pistoni a due segmenti, corpi farfallati maggiorati, una nuova pompa della benzina che serve ad aumentare la pressione del relativo circuito assieme al radiatore dell’olio Pankl e molle frizione con minor precarico per incrementare l’affidabilità delle componenti. Il tutto è ovviamente gestito da una più raffinata componente elettronica con nuovo cruscotto ad acquisizione dati GPS ed è sostenuto da un telaio in acciaio al cromo-molibdeno con sospensioni dalla taratura più specifica.

Il setup della nuova KTM RC 8C 2023 prevede una forcella anteriore WP Xact Pro e un monoammortizzatore posteriore WP Apex Pro pluri-regolabili, i quali assicurano la giusta rigidità quando il pilota si trova a spingere tra i cordoli. Lo scarico in titanio della Akrapovic e diverse personalizzazioni per il cannotto di sterzo e il sistema frenante Brembo con pompe RCS19 completano un pacchetto che pesa solo 142 kg a secco e che vanta appendici aerodinamiche di derivazione MotoGP sia all’anteriore che al posteriore.

La nuova KTM RC 8C 2023 sarà realizzata in soli 200 esemplari con un prezzo di 39.900 Euro: i primi trenta clienti che riserveranno la loro prenotazione online riceveranno la SBK austriaca il prossimo 26 aprile 2023 in una giornata dedicata sul circuito Ricardo Tormo di Valencia con tecnici KTM e piloti MotoGP in funzione di istruttori per la guida in pista.