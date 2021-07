KTM RC 8C, una moto da record anche in fatto di vendite

Dopo meno di cinque minuti dall'apertura delle prenotazioni, sono andate esauriti i primi 100 esemplari della KTM RC 8C, la moto pronto pista realizzata dalla Casa austriaca in collaborazione con Kramer Motorcycles

Una moto da record in tutti i senti: potremmo definire così la KTM RC 8C, il modello “pronto pista” della Casa austriaca realizzato in collaborazione con Kramer Motorcycles ed equipaggiato con lo stesso motore LC8c della KTM 890 DUKE R, i cui 100 esemplari prodotti sono andati sold out in nemmeno cinque minuti.

KTM RC 8C: un successo in termini di vendite

Una volta si sarebbe detto “il tempo di un caffè”, ora basta guardare il cronometro per accorgersi del successo ottenuto dalla KTM RC 8C. Come detto in apertura, non si tratta, però, del cronometro utilizzato per prendere il tempo sul giro in circuito, ma per indicare in quanto tempo la Casa austriaca è riuscita a vendere le unità messe in produzione. Cinque minuti, appunto, anzi meno: quattro minuti e 32 secondi, è questo il lasso temporale tra l’apertura delle prenotazioni per l’acquisto della RC 8C e la fine delle scorte.

KTM RC 8C: le caratteristiche

KTM RC 8C è un modello “pronto pista” realizzato in collaborazione con Kramer Motorcycles ed equipaggiato con lo stesso motore LC8c della KTM 890 DUKE R, abbinato a una ciclistica esclusiva e una componentistica top di gamma. Grazie a questo esemplare, i piloti amatori avranno l’opportunità di possedere un mezzo molto simile a una moto da gara, senza la necessità di doversi rivolgere a un team specializzato per la manutenzione e la messa a punto. Sviluppata per essere pronta per la pista al 100%, la nuova KTM è interamente realizzata a mano ed è equipaggiata da un motore potente e ricco di coppia.

Sotto le leggere sovrastrutture in vetroresina rinforzate con carbonio e Kevlar dal design ispirato alla KTM RC16 ufficiale, si nasconde il bicilindrico parallelo LC8c DOHC da 889 cc con 8 valvole e 128 CV di potenza. Il motore è racchiuso in un telaio tubolare in acciaio 25CrMo4 appositamente progettato, al quale sono abbinate sospensioni WP Pro Components di altissimo livello. All’avantreno è presente una forcella a cartuccia chiusa WP APEX PRO 7543 da 43 millimetri realizzata a mano con materiali di grande qualità e peso ridotto. Al retrotreno c’è un monoammortizzatore WP APEX PRO 7746 dotato di regolazioni separate di compressione ed estensione alle alte e alle basse velocità. L’impianto Brembo con specifiche da gara assicura sempre la massima potenza frenante. All’anteriore è presente una coppia di pinze Stylema fissate ai piedini della forcella con viti in titanio, che mordono dischi flottanti da 290 millimetri, mentre al posteriore il disco flottante da 230 mm è abbinato a una pinza a due pistoncini.

La KTM RC 8C dispone di una pompa freno radiale Brembo 19RCS CORSA CORTA, che al suo interno racchiude tantissime innovazioni tecnologiche, molte delle quali derivano direttamente dalle pompe freno usate in MotoGP. Sulla KTM RC 8C è installato un quadro strumenti AIM MXS 1.2 RACE e un dispositivo di registrazione dei parametri con funzione GPS integrata. Tutte le informazioni sono visualizzate su un display TFT da 5 pollici con registrazione integrata dei dati, che sono costantemente memorizzati e possono essere analizzati in tempo reale dai box tramite il software AIM Race Studio.