KTM: svelata la nuova 350 EXC-F WESS

La KTM 350 EXC-F WESS offre a tutti gli appassionati di Enduro un pacchetto tecnico superiore, un vero e proprio tributo ai piloti impegnati nel WESS, considerati tra i migliori al mondo

KTM ha presentato la nuova 350 EXC-F WESS, sviluppata sulla base tecnica della KTM 350 EXC-F che combina l’agilità di una duemmezzo con la potenza e la coppia di una quattroemmezzo.

KTM 350 EXC-F WESS: le caratteristiche

Il motore DOHC della nuova KTM 350 EXC-F WESS a iniezione elettronica da 350 cm3 pesa meno di 28 kg ed è abbinato a un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno per offrire l’equilibrio perfetto tra potenza e maneggevolezza. Dal punto di vista tecnico, la novità più rilevante introdotta sulla KTM 350 EXC-F WESS è la forcella ad aria WP XACT da 48 mm, al debutto sulla gamma Enduro KTM. Più leggera rispetto a un’unità tradizionale e progettata appositamente per il fuoristrada estremo, la forcella ad aria consente regolazioni semplici e veloci del precarico tramite la valvola pneumatica posizionata nello stelo di sinistra.

I registri della compressione e di estensione di facile accesso sono entrambi posizionati nello stelo di destra. Questo consente di adeguare la risposta della forcella ad ogni condizione del terreno e in qualunque momento, per l’amatore come per il pilota professionista. Esteticamente la moto è caratterizzata dal telaio arancione e da grafiche esclusive dedicate al World Enduro Super Series.

La moto è dotata di un ricco pacchetto di accessori originali KTM PowerParts: su tutti spiccano le ruote Factory dotate di mozzi anodizzati arancioni, la ventola e le protezioni dei radiatori, le piastre forcella fresate CNC di colore arancione, il paramotore in plastica e la sella Factory dal grip elevato. In evidenza anche il disco del freno anteriore flottante dotato di protezione, il disco posteriore pieno, la corona Supersprox Stealth, il tappo del rabbocco dell’olio arancione, le manopole ODI grigie e il commutatore al manubrio per selezionare le differenti mappature a disposizione.

Joachim Sauer, Senior Product Manager Offroad di KTM ha commentato così questo progetto: “L’esclusività caratterizza ognuna delle nostre moto in edizione speciale e con la KTM 350 EXC-F WESS ci proponiamo di offrire a tutti gli appassionati di Enduro un pacchetto tecnico superiore, che li aiuterà ad ottenere successo in gara o migliorare ulteriormente la loro esperienza di guida. Questa moto rappresenta un tributo ai piloti impegnati nel WESS, i migliori al mondo, e siamo orgogliosi di utilizzare per la prima volta su un modello della gamma EXC la forcella ad aria WP XACT.

Siamo felici di dedicare questa moto ai fan del WESS e ai piloti alla ricerca di un’estetica straordinaria e di prestazioni al top della categoria“. La nuova KTM 350 EXC- F WESS sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da ottobre e verrà venduta al prezzo di 12.365 euro franco concessionario.