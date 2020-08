KTM vende la RC16 MotoGP di Pol Espargaro

KTM. ha deciso di mettere in vendita due esemplari di RC16 guidate da Pol Espargaro nel Mondiale di MotoGP 2019, raccogliendo anche un podio. Il prezzo? 288.000 euro più IVA

Il variegato mondo delle motociclette non basta per scegliere la vostra due ruote ideale? Una mano per decidervi all’acquisto potrebbe arrivare da KTM che ma messo un vendita la RC16 che nel 2019 ha preso parte al Mondiale MotoGP.

Indecisi sugli acquisti? Comprate una KTM da MotoGP

Io confine tra moto stradali e da pista si sta assottigliando sempre di più e ormai le supersportive in vendita nelle concessionarie sono praticamente pronte per scendere tra i cordoli e i brand specializzati in questo settore si sfidano proponendo modelli sempre più performanti. In KTM devono avere preso sul serio la cosa e hanno deciso di andare oltre, mettendo in vendita la KTM RC16 di Pol Espargaro che ha partecipato allo scorso Mondiale di MotoGP 2019 raccogliendo anche diverse posizioni tra le prime 10 (tra cui un podio nel GP di Valencia). Troppo forte al delusione di vedere il pilota spagnolo passare in Honda o necessità di sconvolgere il mercato?

Scherzi a parte, KTM ha messo in vendita due esemplari gemelli, ma per godere delle performance della RC16 non serve solo un gran polso destro, ma anche un contro in banca sostanzioso: per acquistare una delle due moto servono, infatti, 288.000 euro più IVA, ma in regalo vi verranno dati la in pelle usata da Pol Espargaro, il suo casco autografato e un pass per vivere un weekend insieme al KTM Factory Team.