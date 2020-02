Kymco AK 550 ABS MY 2020: il maxi scooter ancora più potente e tecnologico

Il nuovo Kymco AK 550 ABS è dotato di motore bicilindrico orizzontale da 550 cc alimentato da un sofisticato sistema di iniezione elettronica, capace di erogare una potenza 53,7 CV. Raffinata la ciclistica, con forcella a steli rovesciati da 41 mm e un forcellone oscillante anch’esso in alluminio. Grazie al sistema Noodoe Navigation scooter e smartphone sono sempre connessi

AK 550 ABS, uno dei modelli maggiormente apprezzati di casa Kymco, si rinnova e potenzia ulteriormente le caratteristiche che lo hanno reso tra i best seller della categoria maxi scooter. Se restano invariate le caratteristiche dinamiche ed estetiche, il motore è più potente di tre cavalli. Il sistema Noodoe Navigation, che permette di connettersi al proprio smartphone e di avere la navigazione turn by turn sul display, è di serie.

Kymco AK 550 ABS MY 2020: le caratteristiche

Kymco AK 550 ABS MY 2020 arriva sul mercato dopo un fine lavoro di cesello che l’ha reso ancora più sfruttabile.

Nulla è stato lasciato al caso, a partire dal motore bicilindrico orizzontale da 550 cc alimentato da un sofisticato sistema di iniezione elettronica, capace di erogare una potenza 53,7 CV e di spingere AK 550 fino a a una velocità massima di 160 chilometri orari effettivi. Dotato di doppia mappatura per adattare l’erogazione alle esigenze del pilota, questo moderno twin adotta un albero motore con fasatura a 270° per ottenere una erogazione ancora più convincente e un sound unico: cupo e sportivo al tempo stesso.

La ciclistica è stata altrettanto curata: una leggera struttura in alluminio a cui si collegano una forcella a steli rovesciati da 41 mm e un forcellone oscillante anch’esso in alluminio, dove s’infulcra un monoammortizzatore laterale. La leggera e pratica trasmissione a cinghia contribuisce a limitare al massimo le masse non sospese assicurando un funzionamento migliore della sospensione posteriore, ma anche una distribuzione dei pesi ottimale (50/50) contribuendo a ottenere il baricentro più basso della categoria. Potenza, feeling e precisione di guida convivono nel Kymco AK 550, uno scooter che meritava il meglio anche per quel che riguarda i freni.

L’impianto Brembo con pinze radiali certifica il livello di qualità assoluta raggiunto da Kymco e offre un livello di frenata mai raggiunto nel segmento. Kymco AK 550, però, significa anche comfort e connettività. La comoda sella è dotata schienalino regolabile e a impreziosire lo scooter ci sono parabrezza regolabile in altezza su due posizioni, fari full LED, strumentazione full LCD, sistema di avviamento Keyless, manopole riscaldate. Il sistema Noodoe Navigation è un vero e proprio assistente personale: mostra chiamate e messaggi direttamente sul cockpit digitale dello scooter.

Una volta connesso il cellulare con Noodoe, le indicazioni saranno automaticamente trasmesse al cruscotto dello scooter che ci guiderà a destinazione, anche in versione “smart” per evitare distrazioni. Il pilota può anche navigare attraverso le indicazioni (mappa, tempo e km mancanti alla destinazione) semplicemente azionando un pulsante sul blocchetto destro, senza nemmeno staccare le mani dal manubrio. Noodoe sfrutta il modulo GPS e le mappe sempre aggiornate dello Smartphone, ma non il traffico dati.

Kymco AK 550 ABS MY 2020: quanto costa

Kymco AK 550 ABS MY 2020 è già disponibile dai concessionari nei colori Blu Verbania opaco e Nero Allione opaco AL prezzo di 8.690 euro franco concessionario grazie alla nuova promozione “Rottama Risparmiando”, valida fino al 30 aprile 2020.