Kymco AK 550: tutte le novità del MY 2021

Se estetica e ciclistica sono rimaste sostanzialmente invariate, le novità sul nuovo Kymco AK 550 ETS 2021 riguardano il motore, ora Euro 5 e con sistema ETS (Elettronic Throttle System) per il controllo elettronico dell'erogazione della potenza

Ben lontano dall’essere un diretto concorrente del TMax di Yamaha, che ricorda per tanti aspetti, il Kymco AK 550 è comunque uno scooter solido e che fa della sostanza la propria arma migliore. Ora arriva sul mercato con alcune importanti novità.

Kymco AK 550 ETS 2021: le caratteristiche

Le prime novità del nuovo Kymco AK 550 2021 riguardano il motore. Il propulsore è in grado di erogare una potenza massima di 51 CV a 7.500 giri/min e 52 Nm di coppia a 5.750 giri/min (e toccare una velocità massima di 160 km/h) ed è stato aggiornato per rispettare la normativa Euro 5, ma non è tutto. Ora, infatti, è stato impreziosito col sistema ETS (Elettronic Throttle System), in sostanza il comando elettronico del gas che permette di gestire al meglio l’erogazione della potenza. I tecnici Kymco hanno deciso di lasciare sostanzialmente invariata l’estetica e anche la ciclistica, anche perché le soluzioni adottate in precedenza (soprattutto il telaio in lega di alluminio) hanno ricevuto ottimi feedback dagli utilizzatori.

Il serbatoio è stato leggermente rimpicciolito, con la capacità che passa da 15 a 12,5 litri. Le ruote da 15 pollici montano pneumatici Metzeler FeelFree (con sensore della pressione). L’impianto frenante è ancora firmato Brembo: il sistema prevede doppio disco da 270 mm all’anteriore e disco singolo da 260 al posteriore che lavorano in combinata col sistema ABS a doppio canale Bosch 9.1. Molto buono il pacchetto di serie dell’AK 550 ETS 2021 che comprende anche strumentazione TFT a colori con integrato il sistema Noodoe (per collegare lo smartphone allo scooter), le manopole riscaldabili e capolino regolabile manualmente.

Kymco AK 550 ETS 2021: il prezzo

Il nuovo Kymco AK 550 ETS dovrebbe essere disponibile nel breve periodo nelle concessionarie della rete. Il prezzo definito non è ancora stato comunicato, ma dovrebbe essere a cavallo del 10.000 euro, molto interessante rispetto al prodotto offerto.