Kymco Downtown 350i TCS: pratico e ancora più sicuro

Kymco Downtown 350i arriva sul mercato col controllo di trazione TCS (Traction Control System), un sistema elettronico che aiuta il motociclista in fase di accelerazione, rendendo la guida più sicura e anche più veloce, soprattutto in condizioni d'asfalto non ottimali o in caso di pioggia

Downtown è uno dei modelli più apprezzati di Kymco e nella nuova versione 350i TCS saprà farsi apprezzare ancora di più da chi utilizza lo scooter come principale mezzo di trasporto nella quotidianità grazie a un pacchetto di sistema di sicurezza di primo livello.

Kymco Downtown 350i TCS: le caratteristiche

Il nuovo Downtown 350i TCS presenta un motore G5sc monocilindrico 4 tempi con raffreddamento a liquido, in grado di erogare una potenza di 28,8 CV e una coppia massima di 30 Nm. Lo scooter arriva sul mercato con una peculiarità in più, il controllo di trazione TCS (Traction Control System), un sistema elettronico che aiuta il motociclista in fase di accelerazione, rendendo la guida più sicura e anche più veloce, soprattutto quando le condizioni dell’asfalto non sono ottimali o in caso di pioggia. Infatti in caso di scarsa aderenza, quando si registrano differenze di velocità tra la ruota anteriore e quella posteriore o in caso di accelerazioni inaspettate al posteriore, il TCS lavora in sinergia con il sistema ABS (già presente) per ritornare in condizioni di sicurezza ed evitare di superare il limite di grip degli pneumatici. Il sistema può, inoltre, anche essere disattivato per lasciare la totale gestione della potenza a chi lo guida.

La moto è caratterizzata da fari anteriori con luci a tubi di LED con dettagli cromati e nero lucido, a cui si aggiungono lenti faro posteriori in trasparente non pigmentato. Si rinnova anche l’inserto di protezione marmitta ora nero lucido. Il doppio vano portaoggetti e un ampio sottosella dotato di luce di cortesia che si apre direttamente dal blocchetto multifunzione: rimane spazio anche con due caschi integrali inseriti. La strumentazione analogico/digitale comprende trip computer (sensore temperatura aria, consumo carburante e tensione batteria), contachilometri totale e parziale, tachimetro, contagiri, orologio digitale e indicatori del livello di carburante e della temperatura del liquido refrigerante. Il blocchetto di accensione multifunzione, che agisce sull’avviamento dello scooter, sul bloccasterzo e sull’apertura della sella, è protetto dal sistema smart-lock, una blindatura meccanica che rende la vita davvero dura a ladri e malintenzionati. L’ampia sella a due piani, inoltre, è stata migliorata grazie all’utilizzo di nuovi materiali e finiture, e garantisce la massima comodità del passeggero anche nelle distanze più lunghe.

La forcella anteriore ha steli da 37 mm ed escursione di 110 mm. La sospensione posteriore è a monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico ed escursione di 108 mm, che consente a chiunque di trovare la giusta taratura nelle condizioni di guida più disparate. La frenata è affidata a pinze a 3 pistoncini all’anteriore e 2 al posteriore, abbinate rispettivamente a dischi da 260 mm e 240 mm e a pneumatici da 120/80-14” all’anteriore e 150/70-13”al posteriore ed è assistita dal più recente sistema antibloccaggio Bosch Generazione 9 a doppio canale, a cui si affianca l’eventuale inserimento del sistema del controllo di trazione. Queste peculiarità contribuiscono a rendere Downtown 350i TCS il perfetto compagno di viaggio, anche in coppia e per itinerari a lungo raggio: prestazioni e comfort sono le sue più apprezzate caratteristiche.

Kymco Downtown 350i TCS: quanto costa

Il nuovo Kymco Downtown 350i TCS è disponibile in due colorazioni, blu verbania opaco e antracite scais opaco, ed è in vendita a un prezzo di listino di 5.790 euro, che scendono a 4.890 euro grazie al contributo Kymco “Rottama Risparmiando”.