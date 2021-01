Kymco presenta la nuova Visar 125 CBS

Leggera e compatta la nuova Kymco Visar 125 CBS è spinta da un motore monocilindrico quattro tempi raffreddato ad aria capace di erogare 10,2 CV cavalli di potenza massima. La strumentazione è analogica, ma in grado di fornire tutte le informazioni. Il prezzo pubblico è di 2.490 euro

Le moto di piccola cilindrata sono una realtà sempre più importante per il mercato nazionale e un vero banco di prova per i principali brand. Chi gioca un ruolo da protagonista è, senza dubbio, Kymco che inizia l’anno con un’interessante novità: la Visar 125 CBS.

Kymco Visar 125 CBS: le caratteristiche

Si chiama Visar 125 CBS la nuova motocicletta prodotta da Kymco e nata per dare un’alternativa agli scooter nel traffico cittadino e per chi, anche per ragioni d’età, si approccia per la prima volta alle due ruote. La Visar 125 CBS è una naked alle linee moderne che, a dispetto della piccola cilindrata, ha una dotazione di tutto rispetto, partendo dal telaio in tubi di acciaio a piastre stampate e cerchi in lega da 17″ (gli pneumatici sono pneumatici da 80/100-17” all’anteriore e 110/80-17” al posteriore). All’anteriore troviamo una forcella telescopica idraulica con stelo da 33 mm ed escursione di 120 mm, mentre al posteriore c’è un doppio braccio oscillante ad ammortizzatore singolo con escursione di 46 mm al posteriore. L’impianto frenante (con sistema Combined Breaking System), è composto da una pinza a due pistoncini sia all’anteriore sia al posteriore che lavorano rispettivamente con dischi da da 276 mm e 220 mm.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, troviamo fari anteriori con luci a tubi di LED, strumentazione analogica con contachilometri totale e parziale, tachimetro, contagiri, indicatore livello carburante, indicatore di marcia inserita e doppio cavalletto, centrale e laterale. La Kymco Visar 125 CBS è spinta da un monocilindrico quattro tempi raffreddato ad aria 125 cc, con distribuzione monoalbero a camme in testa a due valvole con misure caratteristiche di alesaggio e corsa di 54,0 mm x 54,5 mm e trasmissione composta da un cambio manuale a 5 marce. La potenza massima è 10,2 CV a 8.000 giri mentre la coppia massima di 10,0 Nm a 6.500 giri/min. Il sistema di alimentazione è a iniezione elettronica. Il serbatoio ha una capacità di 13,5 litri; i consumi dichiarati dalla casa si attestano sui 42 km/l con emissioni di CO2 pari a 58 g/km.

Kymco Visar 125 CBS: colori e prezzo

Kymco Visar 125 CB è disponibile nella colorazione Vallio con un prezzo di listino al pubblico 2.490 euro.