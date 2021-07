Kymco: presentata la nuova gamma People S 2021

La gamma Kymco People S si rinnova per rendere gli scooter ancora più pratici e performanti. Nel catalogo entra anche la nuova versione 200i ABS (che prende il posto del 150i ABS) proposto al prezzo di listino di 3.090 euro

Kymco ha annunciato l’uscita della nuova gamma People S che arriverà nella versione 2021 con tante novità che alzano ulteriormente il livello di questi scooter a ruote alte molto apprezzati dal mercato italiano in tutte le varianti motore.

Gamma Kymco People S 2021: le caratteristiche

La gamma Kymco People S ha fatto dell’equilibrio tra prestazioni e praticità la propria ricetta vincente e entrambe queste caratteristiche sono state migliorate grazie agli aggiornamenti 2021. Ai classici modelli 50 4T e 125i ABS, ora si aggiunge il nuovo 200i ABS, che prende il posto del 150i ABS. Basta un colpo d’occhio veloce per apprezzare le novità estetiche: il faro anteriore full LED si rinnova completamente, aumentando dimensioni ed efficienza luminosa, abbandonando le classiche piccole bocchette sagomate che lasciano ora spazio a un nuovo design dalla luminosità maggiorata. Cambiano anche alcuni dettagli stilistici, quali i nuovi sticker di denominazione del modello, prima antracite opachi e ora dark crome e la sella in pelle full black.

La sella a due piani è alta solo 78 cm da terra ed è comoda ed ergonomica sia per il pilota sia per il passeggero seduto al posteriore. Non cambiano i “must” della famiglia People: lo spazioso bauletto da 33 litri in tinta con la carrozzeria, il parabrezza, il paramani e la doppia presa USB presente sia nel collo del copri manubrio sia nell’ampio vano sottosella, la cui apertura è facilmente comandata dal blocchetto multifunzione ed è in grado di ospitare un casco integrale ed eventuali extra, come i guanti. Nel retroscudo, infatti, sono presenti un ulteriore vano porta oggetti munito del suo coperchio e un comodo gancio di fissaggio e trasporto di eventuali borse. La strumentazione digitale che permette di visualizzare facilmente tutti le funzioni essenziali: tachimetro, contagiri, contachilometri totale e parziale, indicatore livello carburante, voltaggio batteria e spia presa USB.

I People S montano cerchi da 16” all’anteriore e 14” al posteriore in lega leggera a razze sdoppiate e pneumatici di 100/80-16 all’ anteriore e 120/80-14 al posteriore, mentre la frenata varia a seconda delle cilindrate: il People S 50 4T ha freno anteriore a disco e posteriore a tamburo di diametro rispettivamente di 260 mm e 130 mm, mentre i People S 125i e 200i hanno sistema ABS a doppio canale con pinze a due pistoni sia all’ anteriore sia al posteriore e dischi rispettivamente di 260 mm e 240 mm. Per quanto riguarda i motori, tutti i propulsori sono stati aggiornati per rispettare la normativa Euro 5. Il motore del del nuovo 200i è in grado di erogare una potenza massima di 14,7 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 13,5 Nm a 6.500 giri/min. La casa dichiara consumi nell’ordine dei 37 km con un litro di carburante.

Gamma Kymco People S 2021: i prezzi

Il piccolo People S 50 4T è disponibile presso i rivenditori al prezzo di listino 2.590 euro franco concessionario, la versione 125i ABS (disponibile in ben quattro diverse colorazioni: antracite scais opaco, blu garda, grigio dossena e marrone crone opaco) al prezzo di listino di 2.990 euro, mentre il nuovo People S 200i ABS al prezzo di listino di 3.090 euro.