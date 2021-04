Kymco X-Town 300i ABS: arriva la versione Euro 5

Kymco X-Town 300i ABS ha un nuovo motore da monocilindrico 4 tempi a raffreddamento liquido capace di erogare una potenza massima di 22,9 CV ora omologato Euro 5. Le nuove linee sono più moderne e sportive. Interessante il prezzo: dai 4.390 euro si scende ai 3.990 euro della versione 125

Kymco X-Town 300i ABS, uno dei modelli più apprezzati del brand orientale, si rinnova e arriva nelle sua versione 2021 con più tecnologia a disposizione dell’utilizzatore e un motore Euro 5 ancora più rispettoso dell’ambiente.

Kymco X-Town 300i ABS: le caratteristiche

Basta dare un primo colpo d’occhio al Kymco X-Town 300i ABS per notare il faro anteriore Multibeam LED, vale a dire costituito da faro abbagliante, anabbagliante e luce di posizione contornati da un sistema a fibre ottiche, il tutto rigorosamente full LED. Futurista e all’avanguardia diventa anche il posteriore, il cui faro posteriore a “X” diventa ora full LED. Il look complessivo di tutto lo scooter è più aggressivo grazie anche ai nuovi sticker di denominazione ora dark crome con cromatura di colore più scuro e alle forcelle anteriori che si arricchiscono della scritta ABS. Tra i dettagli che danno un’aria più moderna e sportiva allo scooter ci sono il fregio anteriore, la cornice cruscotto, il poggiapiedi passeggero, il copri marmitta, i maniglioni e i tunnel laterali, prima della classica tinta nera, si colorano ora di un grintoso antracite scais opaco. La strumentazione è mista, analogica per tachimetro e contagiri e digitale per contachilometri, totale e parziale, orologio, indicatore livello carburante, voltaggio batteria, temperatura liquido refrigerante e temperatura esterna. Il vano sottosella, dotato di luce di cortesia, può ospitare comodamente un casco integrale e un casco jet, mentre nel vano portaoggetti situato nel retroscudo è presente anche una comoda presa USB da 5V. Il cavalletto è doppio, centrale e laterale; le leve freno sono regolabili, gli ammortizzatori posteriori, invece, sono settabili nel precarico su cinque posizioni.

Il motore è un monocilindrico 4 tempi a raffreddamento liquido da 276 cc con distribuzione a monoalbero a camme in testa a 2 valvole capace di erogare una potenza massima di 22,9 CV a 7.500 giri e una coppia massima di 23,5 Nm a 6.500 giri/min. Il serbatoio ha una capacità di 13 litri con consumi dichiarati dalla Casa di 30 km/l con soli 77 g/km emissioni di CO2 grazie alla conformità Euro 5. Nuovo Kymco X-Town 300i ABS monta pneumatici da 120/80-14” all’anteriore e 150/70-13” al posteriore che garantiscono tenuta di strada efiltraggio delle asperità del terreno, grazie anche al sistema sospensivo costituito da una forcella telescopica idraulica con stelo da 37 mm ed escursione di 110 mm all’ anteriore e una sospensione posteriore a monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore regolabile ed escursione di 100 mm. Il resistente telaio è in tubi d’acciaio a piastre stampate, i cerchi sono in lega leggera a sei razze sdoppiate da 14” all’anteriore e 13” al posteriore, mentre la frenata è affidata al classico sistema ABS a doppio canale. Il peso dello scooter è di 200 kg.

Kymco X-Town 300i ABS: quanto costa

Kymco X-Town 300i ABS si guida con patente A2 ed è disponibile nei colori nero Odolo opaco e grigio Dossena al prezzo di listino al pubblico di 4.390 euro, ora in promo a 3.990 euro, lo stesso interessante prezzo della sua versione 125.