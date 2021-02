La Cagiva V593 di John Kocinski va all’asta

La Cagiva V593 con cui John Kocinski vinse il gran premio di Laguna Seca verrà messa all'asta da Mecum Auction a Las Vegas tra fine aprile e inizi maggio. Lo stato di conservazione sembra ottimo e il prezzo sarà unico, proprio come questo modello

Con un po’ di romanticismo, di nostalgia e anche un pizzico di invidia per il fortunato acquirente, potremmo definirla come un pezzo di storia del motociclismo sportivo che va all’asta: stiamo parlando della Cagiva V593 guidata da John Kocinski e che gli permise di vincere il Gran Premio di Laguna Seca nel 1993.

All’asta la Cagiva V593 di Kocinski

Tra fine aprile e inizio maggio, infatti, la Cagiva V593 col numero 3 stampato sulla carena sarà oggetto di un’asta organizzata a Las Vegas da Mecum Auction. Si tratta della moto con cui John Kocinski vince il gp statunitense il 12 settembre 1993, firmando uno dei trionfi più belli ottenuti dalla Casa della Schiranna nella sua storia in classe regina. Il marchio italiano ottenne complessivamente tre successi nella categoria: il primo con Eddie Lawson (in Ungheria, nel 1992), il secondo e il terzo firmati entrambi da Kocinski che si impose a Laguna Seca nel 1993 e in Australia nel 1994. A livello tecnico, la moto è dotata di un motore due tempi 500 cc 4 cilindri a V capace di erogare una potenza massima di quasi 200 CV.

La sigla V593 si spiega così: 5 indica la categoria (500), mentre 93 è l’anno del Mondiale. Il successo ottenuto negli States fu decisivo nella conferma del pilota di Little Rock in Cagiva per la stagione 1994, anno in cui centrò una vittoria e due secondi e tre tre terzi posti, conquistando la terza piazza a fine campionato alle spalle di Michael Doohan su Honda e di Luca Cadalora su Yamaha. Non siamo davanti, quindi, a una riproduzione ma a un pezzo originale e per giunta molto ben tenuto nonostante abbia preso parte ad alcune manifestazioni legate alle moto storiche. Ci state facendo un pensierino? Allora è il caso di controllare cosa dice il vostro contro in banca, perché c’è da scommettere che questa Cagiva V593 non verrà via a prezzo di saldo.