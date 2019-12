La Ducati Panigale V4R in dotazione alla polizia Abu Dhabi

I vertici della polizia di Abu Dhabi hanno dotato gli agenti con otto Ducati Panigale V4R che quest'anno ha fatto il suo debutto in Superbike. Lo stesso modello era già stato scelto anche dalle forze dell'ordine britanniche

Nei telefilm sono sempre i buoni ad avere la meglio negli inseguimenti, nella realtà spesso non è così. Certo è che ora i criminali ad Abu Dhabi avranno vita durissima, visto che la polizia locale avrà a disposizione non delle motociclette qualsiasi, ma le potentissime Ducati Panigale V4R.

Otto Ducati Panigale V4R per la polizia Abu Dhabi

I vertici della polizia di Abu Dhabi hanno fatto un regalo davvero speciale agli agenti in servizio. Per le pattuglie, infatti, sono state messe a disposizione otto Ducati Panigale V4R, che andranno ad integrare una flotta da sogno che comprende già auto da sogno come Lamborghini Huracan, Nissan GT-R, Audi R8 e addirittura una Lykan HyperSport, bolide da 770 cavalli e quasi 400 km/h di velocità massima prodotta dall’azienda libanese W Motors. Per non farsi mancare niente, ad Abu Dhabi, non hanno scelto la Panigale V4, ma la versione R, declinazione stradale della moto che nel 2019 ha debuttato nel mondiale Superbike con Alvaro Bautista e Chaz Davies.

Si tratta di una delle moto più esclusive e veloci in circolazione, equipaggiata con un quattro cilindri a V da 221 cavalli, un pacchetto aerodinamico di primissimo livello e una ciclistica che ha poco da invidiare ai prototipi della MotoGP. iL costo di ogni moto? Oltre 40.000 mila euro. nemmeno troppi rispetto agli assegni firmati per allestire il parco auto. Per la Ducati Panigale V4R, però, non si tratta di un esordio “in divisa”. Lo stesso modello, infatti, è stato scelto dalla polizia inglese che in dotazione ha anche modelli Panigale 1199, Bmw S 1000 RR e Yamaha R1. Per il bene della Regina si fa questo e altro.