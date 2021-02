La Ducati Riding Academy si fa in tre per la stagione 2021

Sono tre gli appuntamenti in calendario per la Ducati Riding Academy 2021. Ssi inizia il 22 e 23 maggio 2021, presso l'Autodromo di Modena, con i corsi Rookie Academy e Road Academy (evento replicato a settembre), mentre il 14 e 15 luglio 2021 ci si sposta sul World Circuit Marco Simoncelli di Misano per partecipare ai corsi Warm Up, Evo, Master, One to One V2 e One to One V4

Andare in moto ai tempi del Covid-19 si può, anzi si deve se si tratta di salire in sella alla propria due ruote per migliore lo stile di guida. E quale appuntamento migliore se non la Ducati Riding Academy che, nell’edizione 2021, si dividerà in tre appuntamenti per fornire agli appassionati diversi appuntamenti a cui prendere parte.

Le date della Ducati Riding Academy 2021

È tutto pronto, quindi, per l’edizione 2021 della Ducati Riding Academy, l’evento che raccoglie motociclisti da ogni parte d’Italia e che dal 2003, anno della sua fondazione, riscuote sempre maggiore successo, con una formula ormai consolidata fatta di istruttori di alto livello con cui lavorare in location prestigiose (fino a oggi sono stati più di 15mila i motociclisti partecipanti). Sono tre gli appuntamenti in calendario per quest’anno per quattro stili di guida: Rookie, dedicato ai giovani motociclisti e a chi utilizza moto depotenziate; Road, corso progettato sia per i principianti che vogliono aumentare la propria consapevolezza, migliorando il livello di guida in sicurezza, sia per tutti coloro che desiderano testare la gamma Ducati (esclusa la famiglia Panigale) e sfruttare al massimo i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie; Adventure, rivolto agli amanti dell’adventuring on e off road nella splendida cornice dei paesaggi toscani e Racetrack, per chi vuole vivere l’emozione della pista.

Si parte il 22 e 23 maggio 2021, presso l’Autodromo di Modena, con i corsi Rookie Academy e Road Academy. Il secondo appuntamento è in programma il 14 e 15 luglio 2021, al World Circuit Marco Simoncelli di Misano con i corsi Warm Up (pensato per i motociclisti alle prime esperienze in circuito), Evo e Master rivolti a chi vuole migliorare la propria abilità di guida e i tempi sul giro, One to One V2 e One to One V4 che si rivolgono a chi è alla ricerca di un’esperienza da vero professionista. Ultimo appuntamento, ma solo in odine temporale, è per il 25 e 26 settembre 2021, ancora a Modena e sempre con i corsi Rookie Academy e Road Academy. Maggior informazioni sulle modalità di iscrizione sui costi sono disponibili sul sito Ducati.